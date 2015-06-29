「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2015年06月29日(月)
フジヤエービック、オリジナルイヤホン第2弾 - ポタ研の会場でも販売
サウンド / オーディオ 2015/06/29 15:11
2015年06月25日(木)
サンワ、イヤホン型のBluetoothヘッドセット - 片耳でも両耳でもOK
周辺機器 2015/06/25 15:35
サンワ、片耳でも両耳でも使用できるBluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 2015/06/25 13:04
2015年06月23日(火)
「ラブライブ!」のイヤホンジャックカバー
その他ガジェット 2015/06/23 19:23
RHA、2種類のボイスコイルを使用したハイレゾ対応イヤホン
サウンド / オーディオ 2015/06/23 19:02
2015年06月19日(金)
上海問屋、IPX8に準拠した耳掛けタイプのカナル型防水イヤホン
周辺機器 2015/06/19 16:47
2015年06月18日(木)
JBL、2gの超軽量スポーツイヤホン - ケーブルに反射材を使用
サウンド / オーディオ 2015/06/18 18:17
ファイナルオーディオ、ヨドバシ新宿西口で自作イヤホン組み立て体験会
サウンド / オーディオ 2015/06/18 13:20
2015年06月17日(水)
ゼンハイザー、スポーツ用防水イヤホンにApple製品対応モデル
サウンド / オーディオ 2015/06/17 21:29
音質のオンキヨー×装着感のシバントス、カスタムメイドのインイヤモニターを発表 - 納期は7営業日
サウンド / オーディオ 2015/06/17 16:25
2015年06月16日(火)
オンキヨー、「匠」の技術で作るカスタムメイドのインイヤーモニター
サウンド / オーディオ 2015/06/16 17:41
2015年06月12日(金)
ヘッドホン端子に塗る音質向上オイル - ナノカーボン粒子配合
サウンド / オーディオ 2015/06/12 18:47
2015年06月10日(水)
ソニー、音漏れを抑えたエントリー向けイヤホン「MDR-EX150」「MDR-EX250」
サウンド / オーディオ 2015/06/10 13:00
2015年06月05日(金)
ボーズ、ノイズキャンセリングイヤホン「QuietComfort 20」に新色
サウンド / オーディオ 2015/06/05 10:00
2015年06月02日(火)
エレコム、2基のドライバーを搭載したイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/06/02 18:01
エレコム、米Knowles社のBAドライバーを採用したカナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2015/06/02 16:09
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