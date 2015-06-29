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「イヤホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、JBL、Beats、Shureなど、人気のイヤホン情報。ノイズキャンセリングイヤホンやBluetoothモデルも多数。スマートフォンのお供に。
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2015年06月29日(月)

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フジヤエービック、オリジナルイヤホン第2弾 - ポタ研の会場でも販売

サウンド / オーディオ 2015/06/29 15:11

2015年06月25日(木)

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サンワ、イヤホン型のBluetoothヘッドセット - 片耳でも両耳でもOK

周辺機器 2015/06/25 15:35

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サンワ、片耳でも両耳でも使用できるBluetoothヘッドセット

サウンド / オーディオ 2015/06/25 13:04

2015年06月23日(火)

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「ラブライブ!」のイヤホンジャックカバー

その他ガジェット 2015/06/23 19:23

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RHA、2種類のボイスコイルを使用したハイレゾ対応イヤホン

サウンド / オーディオ 2015/06/23 19:02

2015年06月19日(金)

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上海問屋、IPX8に準拠した耳掛けタイプのカナル型防水イヤホン

周辺機器 2015/06/19 16:47

2015年06月18日(木)

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JBL、2gの超軽量スポーツイヤホン - ケーブルに反射材を使用

サウンド / オーディオ 2015/06/18 18:17

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ファイナルオーディオ、ヨドバシ新宿西口で自作イヤホン組み立て体験会

サウンド / オーディオ 2015/06/18 13:20

2015年06月17日(水)

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ゼンハイザー、スポーツ用防水イヤホンにApple製品対応モデル

サウンド / オーディオ 2015/06/17 21:29

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音質のオンキヨー×装着感のシバントス、カスタムメイドのインイヤモニターを発表 - 納期は7営業日

サウンド / オーディオ 2015/06/17 16:25

2015年06月16日(火)

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オンキヨー、「匠」の技術で作るカスタムメイドのインイヤーモニター

サウンド / オーディオ 2015/06/16 17:41

2015年06月12日(金)

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ヘッドホン端子に塗る音質向上オイル - ナノカーボン粒子配合

サウンド / オーディオ 2015/06/12 18:47

2015年06月10日(水)

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ソニー、音漏れを抑えたエントリー向けイヤホン「MDR-EX150」「MDR-EX250」

サウンド / オーディオ 2015/06/10 13:00

2015年06月05日(金)

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ボーズ、ノイズキャンセリングイヤホン「QuietComfort 20」に新色

サウンド / オーディオ 2015/06/05 10:00

2015年06月02日(火)

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エレコム、2基のドライバーを搭載したイヤホン

サウンド / オーディオ 2015/06/02 18:01

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エレコム、米Knowles社のBAドライバーを採用したカナル型イヤホン

サウンド / オーディオ 2015/06/02 16:09

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