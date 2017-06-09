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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2017年06月30日(金)

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ストーム、Core i7-7700とGeForce GTX 1060搭載のミドルタワーゲーミングPC

PCゲーミング 06/30 23:41

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ユニットコム、Core i7-6770HQ搭載のNUCを採用した小型デスクトップPC

PC本体 06/30 23:12

2017年06月29日(木)

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GeForce GTX 1080 Tiが4K&高画質でも高FPSを実現! ユニットコムのハイエンド「LEVEL-R027-i7K-XNA」

パソコン工房 PR 06/29 11:00

2017年06月28日(水)

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iiyama PC「SENSE∞」、NUCプラットフォーム採用のニコ生・YouTuber向けPC

PC本体 06/28 19:48

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iiyama PC、第7世代Intel Celeronと240GB SSDを載せたスリムデスクトップPC

PC本体 06/28 17:13

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G-Tune、Ryzen 5とGeForce GTX 10シリーズ搭載のゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/28 16:39

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マウス、Ryzen 5搭載デスクトップPC 2モデル - 税別84,800円から

PC本体 06/28 16:01

2017年06月23日(金)

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ドスパラ、GeForce GTX 10シリーズ搭載のFF XIV推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 06/23 20:01

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ツクモ、税別約9万円からの「マビノギ英雄伝」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 06/23 14:55

2017年06月22日(木)

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iiyama PC、第7世代Intel CoreとGTX 10シリーズ搭載の小型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/22 21:06

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ストーム、Core i7-7700と250GB SSD搭載で105,800円からのミニタワーBTO

PC本体 06/22 19:59

2017年06月21日(水)

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ASUS、GTX 1060搭載でVRに対応した薄型デスクトップPC「VivoPC X」

PCゲーミング 06/21 16:59

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ASUS、スリムボディを採用した15.6型オールインワンPC「A4110」

PC本体 06/21 16:41

2017年06月20日(火)

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サイコム、ハイパフォーマンスなマイクロATXゲーミングBTOをリニューアル

PCゲーミング 06/20 23:45

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マウス、8コア16スレッド「AMD Ryzen 7 1700X」搭載のデスクトップPC

PC本体 06/20 11:46

2017年06月19日(月)

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ドスパラ、豪華特典付き「THE KING OF FIGHTERS XIV STEAM EDITION」推奨PC

PCゲーミング 06/19 16:17

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iiyama PC、DLCが特典で付属する「KOF XIV」推奨ゲーミングPC 3モデル

PCゲーミング 06/19 14:08

2017年06月16日(金)

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G-Tune、税別約9万円からの「KOF XIV」推奨PC - 期間限定でDLCが付属

PCゲーミング 06/16 19:40

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ツクモ、アップグレードパック付属のTHE KING OF FIGHTERS推奨PC

PCゲーミング 06/16 19:04

2017年06月13日(火)

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iiyama PC、NVIDIA QuadroとBroadwell-Eを載せたミドルタワーPC

PC本体 06/13 18:10

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デル「ALIENWARE」、Core i9やRyzen Threadripper搭載ゲーミングPCなど多数

PCゲーミング 06/13 16:06

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2D/3Dスキャナ搭載のコンセプトPC「Sprout Pro」 - 日本HP発表会から

PC本体 06/13 11:40

2017年06月12日(月)

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iiyama PC、デスクトップ向けCPUを搭載した容積1LのブックサイズPC

PC本体 06/12 18:01

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画面をタッチマットに投影、指で触って編集できる一体型PC - 日本HP

PC本体 06/12 14:46

2017年06月11日(日)

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ハイレゾロゴを取得したオールインワンPC、「LAVIE Desk All-in-one DA970/GAB」の音にまつわる裏話

PC本体 06/11 15:00

2017年06月09日(金)

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AMD Ryzenで攻めるデル - 挑戦的なデスクトップPCを3シリーズ発表

PCゲーミング 06/09 22:56

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デル、Inspironシリーズのセパレート型ゲーミングデスクトップPC

PC本体 06/09 18:05

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ツクモ、GTX 10シリーズを搭載した「鉄拳7」推奨デスクトップPC

PCゲーミング 06/09 17:48

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デル、COMPUTEX発表の27型/23.8型オールインワンデスクトップを国内発売

PC本体 06/09 17:34

2017年06月08日(木)

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日本エイサー、11ac準拠のWi-Fi機能を備えたスリム型デスクトップPC

PC本体 06/08 17:15

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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