「中国半導体」の最新情報・話題まとめ
2019年09月06日(金)
中国YMTCが64層256GビットTLC NANDの量産を開始
半導体デバイス 2019/09/06 15:29
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半導体デバイス 2019/01/25 17:52
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欧州に手を伸ばす中国半導体 - 中国EMSによる蘭Nexperia買収の可能性
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中国YMTC、独自技術採用の32層3D NANDを2019年に量産 - 64層も開発済み
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