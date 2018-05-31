「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ
2018年07月31日(火)
2018年07月30日(月)
「耳が恋する」着け心地? オウルテックのワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 07/30 19:04
2018年07月26日(木)
JBL初のGoogle Assistant対応ワイヤレスヘッドホン＆イヤホン
サウンド / オーディオ 07/26 16:20
2018年07月25日(水)
オーディオテクニカ初の完全ワイヤレスイヤホン、発売中止
サウンド / オーディオ 07/25 14:31
アンカー、車でスマホの音楽をFM接続で流せちゃうカーチャージャー
スマホアクセサリー 07/25 10:00
2018年07月24日(火)
Bluetoothに機密情報窃取の脆弱性 - AppleやIntelに影響あり
セキュリティ 07/24 14:52
2018年07月23日(月)
室内環境に応じて音を自動調整するスピーカー「DYNAUDIO Music」
サウンド / オーディオ 07/23 09:07
2018年07月21日(土)
2018年07月20日(金)
アスク、頭の向きをトラッキングするゲーミングヘッドホン「Mobius」
PCゲーミング 07/20 15:33
2018年07月19日(木)
自社の生産ノウハウをソリューションとして提供する村田製作所
ものづくり 07/19 07:00
2018年07月17日(火)
2018年07月12日(木)
JVC、約40時間使えるワイヤレスヘッドホン
サウンド / オーディオ 07/12 18:15
紛失保険つきで1万円、最大18時間使える完全ワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 07/12 17:11
JVC、タフボディで紛失保険付きの完全ワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 07/12 16:39
アンカー、プライムデーで完全ワイヤレスイヤホンなどを先行販売
サウンド / オーディオ 07/12 13:34
2018年07月11日(水)
2018年07月10日(火)
2018年07月09日(月)
シャープ、funbandにオリックス・バファローズモデル
時計 / ウェアラブル 07/09 12:36
2018年07月07日(土)
女子目線で選ぶ! 完全ワイヤレスイヤホン【後編】
サウンド / オーディオ 07/07 17:00
2018年07月06日(金)
女子目線で選ぶ! 完全ワイヤレスイヤホン【前編】
サウンド / オーディオ 07/06 10:25
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