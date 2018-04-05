「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ
2018年04月30日(月)
SteelSeries、ハイレゾ認証を取得したゲーミングヘッドセット
PCゲーミング 04/30 13:02
2018年04月28日(土)
2018年04月27日(金)
ビックカメラが4,980円の完全ワイヤレスイヤホン、その名も「左右」
サウンド / オーディオ 04/27 14:09
2018年04月26日(木)
オーテク、初の完全ワイヤレスイヤホンを7月中旬発売
サウンド / オーディオ 04/26 17:42
2018年04月24日(火)
Amazon Alexaと防塵防滴に対応した完全ワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 04/24 20:53
弦やフレットを備えたギター型スマートトイでかき鳴らし!
その他ガジェット 04/24 12:35
ソニーの「EXTRA BASS」ワイヤレススピーカーは、たたくと音が鳴る
サウンド / オーディオ 04/24 11:19
音がますます良くなった、ソニーのワイヤレススピーカー「h.ear go 2」
サウンド / オーディオ 04/24 11:19
2018年04月23日(月)
AKIBA STARTUP、音が途切れにくい完全ワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 04/23 13:51
2018年04月18日(水)
環境に間接貢献、完全ワイヤレスイヤホン「Jaybird RUN」アースデイ版
サウンド / オーディオ 04/18 15:38
2018年04月17日(火)
Google Assistant搭載、JBLが音にホンキのスマートスピーカー
サウンド / オーディオ 04/17 17:03
ローランド、Audioflyブランドから4,400円のワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 04/17 14:29
2018年04月13日(金)
ハーマン、Spotifyが手軽に再生できるスピーカー「OMNI 10+/20+」
サウンド / オーディオ 04/13 17:04
JBLからも首かけワイヤレススピーカー「SOUNDGEAR」
サウンド / オーディオ 04/13 16:13
人気のビックカメラオリジナルイヤホンにワイヤレスモデルが登場
サウンド / オーディオ 04/13 15:48
2018年04月10日(火)
コスパに優れた完全無線イヤホン「PaMu」、AKIBA STARTUPで展示
サウンド / オーディオ 04/10 16:41
2018年04月06日(金)
2018年04月05日(木)
JVC、4,000円台で買えるカジュアルなワイヤレスヘッドホン
サウンド / オーディオ 04/05 12:17
2018年04月04日(水)
新社会人たちに捧ぐ"激ヤバ目覚まし"、新人編集が体当たりで検証!
その他ガジェット 04/04 19:10
耳穴をふさがないワイヤレスイヤホン「earcuffs」
サウンド / オーディオ 04/04 17:13
2018年04月03日(火)
MASTER & DYNAMIC、コンクリート製のワイヤレススピーカー
サウンド / オーディオ 04/03 11:00
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