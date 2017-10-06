「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ
2017年10月31日(火)
フィリップス、「フィット感」をとにかく追求したBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 10/31 19:27
2017年10月28日(土)
ロジクール、PCやスマホをシームレスに接続切替できるBluetoothスピーカー
周辺機器 10/28 20:25
2017年10月26日(木)
デュアル構成のBluetoothポータブルスピーカー「Marshock i6」
サウンド / オーディオ 10/26 22:56
JBL、HDMI ARCに対応したコンパクトサウンドバー「BAR STUDIO」
サウンド / オーディオ 10/26 20:50
Klipschからネックバンドが本革のBluetoothイヤホンなど3機種
サウンド / オーディオ 10/26 19:38
ソニー、360度サウンドが特徴のGoogleアシスタント対応スピーカー
サウンド / オーディオ 10/26 13:00
2017年10月25日(水)
Wi-Fi接続とBluetooth接続、どちらも可能なスピーカー
サウンド / オーディオ 10/25 19:57
2017年10月23日(月)
2017年10月19日(木)
2017年10月18日(水)
ヤマハ、"ワイヤレスでも有線でも高音質"を目指したヘッドホンなど2機種
サウンド / オーディオ 10/18 19:34
凸版印刷など、植物生体情報とAIで植物工場における生産最適化の研究
企業動向 10/18 17:47
ドコモ、AIエージェントサービスを2018年春に開始 - 対応スピーカーも発売
携帯キャリア 10/18 15:10
2017年10月17日(火)
フィリップス、スタイリッシュなデザインのBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 10/17 19:02
2017年10月16日(月)
ソフトバンクと藤枝市、LPWAを活用して小学生の登下校お知らせサービス
モバイル 10/16 12:08
ミズノ、耳たぶに装着する脈拍計「MiKuHa」のプロトタイプ
モバイル 10/16 11:00
2017年10月13日(金)
ASUS、「ZenFone 3」と「ZenFone Live」を最大3,000円値下げ
Android 10/13 14:52
JBL、24時間使える防水Bluetoothスピーカー「BOOMBOX」
サウンド / オーディオ 10/13 14:45
「ThinkPadの父」に聞く、現在過去そして未来 その1
PC本体 10/13 05:00
2017年10月12日(木)
JTT、メカニカルスイッチを搭載する小型Bluetoothキーボード
周辺機器 10/12 18:26
盗れねぇトレネ - キングジムの新アイテムはスマホ連携する持ちモノ見張り番
その他ガジェット 10/12 08:00
2017年10月11日(水)
JBL、日常を彩るカラフルでPOPなワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 10/11 15:20
KCCSとアイ・サイナップ、Sigfox搭載のLPWA防犯ブザーをOEM提供
モバイル 10/11 14:50
2017年10月10日(火)
ソニー、ドルビーとDTSの立体音響に対応するサウンドバー「HT-ST5000」
サウンド / オーディオ 10/10 13:00
2017年10月06日(金)
オーディオテクニカから、オープンエアの理想を究めたヘッドホンなど意欲作が続々
サウンド / オーディオ 10/06 16:41
2017年10月05日(木)
JVCケンウッド、耳にフィットしやすい12gの防滴Bluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 10/05 19:55
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