「au」の最新情報・話題まとめ
2010年02月24日(水)
au one netに「WiMAXコース」用意 - 「まとめて請求」利用者は月額3,980円
携帯キャリア 02/24 19:29
2010年02月18日(木)
KDDI、「ケータイ de 会社メール」提供 - 携帯で会社メールの送受信が可能
携帯キャリア 02/18 18:40
2010年02月17日(水)
au携帯電話23機種に不具合 - ソフトウェアアップデート提供
携帯キャリア 02/17 20:49
KDDI、iida新端末「lotta」を19日より発売 - 専用周辺アイテムも同時提供
携帯キャリア 02/17 16:45
2010年02月16日(火)
KDDI、「グローバルパスポート GSM/CDMA」対応の法人携帯「E08T」発売
携帯キャリア 02/16 14:18
2010年02月05日(金)
KDDI、端末の各アプリ・ドライバソフトのWindows 7への対応状況を発表
携帯キャリア 02/05 22:27
2010年02月04日(木)
KDDIと全国FM連合が連動キャンペーン - 春にレミオロメンのライブ生放送
携帯キャリア 02/04 23:04
au法人携帯向けポータル「Business EZ」を拡充 - ビジネスニュース無料提供
携帯キャリア 02/04 20:32
2010年02月03日(水)
KDDI、「K004」「URBANO BARONE」と「SH002」の新色を5日より発売
携帯キャリア 02/03 20:58
2010年02月02日(火)
KDDI、今夏にも「auフェムトセル」の商用サービスを開始予定
携帯キャリア 02/02 17:17
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