スマホとデジタル家電

会員ページ

お知らせ

「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2010年02月24日(水)

Top

au one netに「WiMAXコース」用意 - 「まとめて請求」利用者は月額3,980円

携帯キャリア 02/24 19:29

2010年02月18日(木)

Top

KDDI、「ケータイ de 会社メール」提供 - 携帯で会社メールの送受信が可能

携帯キャリア 02/18 18:40

2010年02月17日(水)

Top

au携帯電話23機種に不具合 - ソフトウェアアップデート提供

携帯キャリア 02/17 20:49

Top

KDDI、lotta専用アイテムなど「iida LIFESTYLE PRODUCTS」5製品を発売

携帯キャリア 02/17 19:46

Top

KDDI、iida新端末「lotta」を19日より発売 - 専用周辺アイテムも同時提供

携帯キャリア 02/17 16:45

Top

KDDI、6月以降に個人向けスマートフォン提供 - AndroidとWindows phone

携帯キャリア 02/17 15:55

2010年02月16日(火)

Top

KDDI、「グローバルパスポート GSM/CDMA」対応の法人携帯「E08T」発売

携帯キャリア 02/16 14:18

2010年02月05日(金)

Top

KDDI、端末の各アプリ・ドライバソフトのWindows 7への対応状況を発表

携帯キャリア 02/05 22:27

2010年02月04日(木)

Top

KDDIと全国FM連合が連動キャンペーン - 春にレミオロメンのライブ生放送

携帯キャリア 02/04 23:04

Top

au法人携帯向けポータル「Business EZ」を拡充 - ビジネスニュース無料提供

携帯キャリア 02/04 20:32

2010年02月03日(水)

Top

KDDI、「K004」「URBANO BARONE」と「SH002」の新色を5日より発売

携帯キャリア 02/03 20:58

2010年02月02日(火)

Top

KDDI、今夏にも「auフェムトセル」の商用サービスを開始予定

携帯キャリア 02/02 17:17

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    NTTドコモ、携帯料金の値下げを断行! 2～4割ほど下がるって本当?
  2. 2

    au PAYが4月9日よりスタート - 「なんとかPay」で後発のKDDIに勝算は？
  3. 3

    「au PAY」が4月9日からスタート。三太郎の日なら最大20％以上の還元も
  4. 4

    ソフトバンク「iPad mini」は65,520円～、「iPad Air」は74,880円～
  5. 5

    ドコモ、2年ぶりのフィーチャーフォン「AQUOS ケータイ」 - 19年2月発売
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む