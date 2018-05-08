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「AQUOS」の最新情報・話題まとめ

薄型テレビの代名詞ともいえるシャープの液晶テレビ。フルHDモデルから話題の4K対応モデルまで。

2018年05月19日(土)

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今年は豊作!! ドコモ2018夏新製品、全11モデルを一挙解説!【前編】

携帯キャリア 05/19 10:00

2018年05月16日(水)

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表示とサウンドを重視した4K AQUOS、最小の40V型を追加

テレビ / レコーダー 05/16 17:52

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ドコモ、シャープ製「AQUOS R2」を6月下旬発売、MNPで32,400円から

携帯キャリア 05/16 12:00

2018年05月15日(火)

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auの2018年夏モデルは「カメラ」重視 - ユニークな機能を備えた製品をそろえる

携帯キャリア 05/15 12:47

2018年05月10日(木)

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ソフトバンク、シャープのフラッグシップ「AQUOS R2」を6月上旬に発売

携帯キャリア 05/10 10:08

2018年05月09日(水)

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シャープのスマホ「AQUOS」が2眼カメラへ、動画専用カメラを備えた「AQUOS R2」の撮影力

Android 05/09 16:02

2018年05月08日(火)

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シャープ、動画と写真を同時に撮れる新スマホ「AQUOS R2」

Android 05/08 16:57

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シャープ、AQUOS初のSIMフリー専用スマホ「AQUOS sense plus」

Android 05/08 16:57

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