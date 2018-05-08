「AQUOS」の最新情報・話題まとめ
2018年05月19日(土)
今年は豊作!! ドコモ2018夏新製品、全11モデルを一挙解説!【前編】
携帯キャリア 05/19 10:00
2018年05月16日(水)
表示とサウンドを重視した4K AQUOS、最小の40V型を追加
テレビ / レコーダー 05/16 17:52
ドコモ、シャープ製「AQUOS R2」を6月下旬発売、MNPで32,400円から
携帯キャリア 05/16 12:00
2018年05月15日(火)
auの2018年夏モデルは「カメラ」重視 - ユニークな機能を備えた製品をそろえる
携帯キャリア 05/15 12:47
2018年05月10日(木)
ソフトバンク、シャープのフラッグシップ「AQUOS R2」を6月上旬に発売
携帯キャリア 05/10 10:08
2018年05月09日(水)
2018年05月08日(火)
シャープ、動画と写真を同時に撮れる新スマホ「AQUOS R2」
Android 05/08 16:57
シャープ、AQUOS初のSIMフリー専用スマホ「AQUOS sense plus」
Android 05/08 16:57
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