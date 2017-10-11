スマホとデジタル家電

会員ページ

お知らせ

「AQUOS」の最新情報・話題まとめ

薄型テレビの代名詞ともいえるシャープの液晶テレビ。フルHDモデルから話題の4K対応モデルまで。

2017年10月23日(月)

Top

UQ、秋冬モデルと新サービスを発表 - スマホは2機種、モバイルルーターを1機種

MVNO 10/23 21:52

Top

UQ mobileの秋冬モデル発表、映像表現が美しいシャープ製「AQUOS sense」

MVNO 10/23 18:38

2017年10月19日(木)

Top

シャープ、液晶テレビ「AQUOS」W5シリーズの45V型モデル

テレビ / レコーダー 10/19 17:42

Top

「M」は未来のライフスタイルへの解答 - 新サービスも多数登場したドコモ新製品発表会

携帯キャリア 10/19 06:00

2017年10月18日(水)

Top

ドコモ、2017-18年冬春モデル15機種まとめ - 異色の2画面スマホ「M」や「JOJO」、Daydream対応「V30+」など個性派集合

携帯キャリア 10/18 19:28

Top

ドコモ、Android 8.0へのアップデート対象機種を発表

携帯キャリア 10/18 14:29

Top

ドコモ、フルHD IGZO搭載の定番モデル「AQUOS sense」を11月発売

携帯キャリア 10/18 11:47

2017年10月17日(火)

Top

ソフトバンク、iPhoneに続きAndroidスマホも半額サポート

携帯キャリア 10/17 17:11

Top

ソフトバンクが「AQUOS R compact」を取り扱い - 4.9型の狭額縁スマホ

携帯キャリア 10/17 17:10

Top

ソフトバンク、シャープ製「AQUOS R」に新色のオパールブルーなど3色追加

携帯キャリア 10/17 17:09

2017年10月13日(金)

Top

シャープの最上位スマホ「AQUOS R」にコンパクトモデルが登場

Android 10/13 17:49

2017年10月12日(木)

Top

シャープ、業界初の早見機能を備えたAQUOSブルーレイ - UHD BD対応

テレビ / レコーダー 10/12 11:00

2017年10月11日(水)

Top

KDDI、シンプル多機能でコスパ抜群のシャープ製スマホ「AQUOS sense」

携帯キャリア 10/11 11:50

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    奮発してでも買いたい! シャープの8Kテレビ「AQUOS 8K」
  2. 2

    4Kテレビで4K放送を見たい! 我が家の「BRAVIA」に「AQUOS 4Kレコーダー」をつなぐ
  3. 3

    「新4K8K衛星放送」を知ろう - そもそも何？ どうやって視聴する？
  4. 4

    やっぱり安い、ドンキの4Kテレビ第5弾は43V型で税別4万円切り
  5. 5

    パナソニックのCES 2019 - 4K有機ELテレビは「ハリウッド高画質」が一段と進化
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
新着記事
もっと読む