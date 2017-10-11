「AQUOS」の最新情報・話題まとめ
2017年10月23日(月)
UQ、秋冬モデルと新サービスを発表 - スマホは2機種、モバイルルーターを1機種
MVNO 10/23 21:52
UQ mobileの秋冬モデル発表、映像表現が美しいシャープ製「AQUOS sense」
MVNO 10/23 18:38
2017年10月19日(木)
シャープ、液晶テレビ「AQUOS」W5シリーズの45V型モデル
テレビ / レコーダー 10/19 17:42
「M」は未来のライフスタイルへの解答 - 新サービスも多数登場したドコモ新製品発表会
携帯キャリア 10/19 06:00
2017年10月18日(水)
ドコモ、Android 8.0へのアップデート対象機種を発表
携帯キャリア 10/18 14:29
ドコモ、フルHD IGZO搭載の定番モデル「AQUOS sense」を11月発売
携帯キャリア 10/18 11:47
2017年10月17日(火)
ソフトバンク、iPhoneに続きAndroidスマホも半額サポート
携帯キャリア 10/17 17:11
ソフトバンクが「AQUOS R compact」を取り扱い - 4.9型の狭額縁スマホ
携帯キャリア 10/17 17:10
ソフトバンク、シャープ製「AQUOS R」に新色のオパールブルーなど3色追加
携帯キャリア 10/17 17:09
2017年10月13日(金)
シャープの最上位スマホ「AQUOS R」にコンパクトモデルが登場
Android 10/13 17:49
2017年10月12日(木)
シャープ、業界初の早見機能を備えたAQUOSブルーレイ - UHD BD対応
テレビ / レコーダー 10/12 11:00
2017年10月11日(水)
KDDI、シンプル多機能でコスパ抜群のシャープ製スマホ「AQUOS sense」
携帯キャリア 10/11 11:50
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