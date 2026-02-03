単身でも70㎡が支持される理由──人気事例から見えたリノベトレンド

groove agentが運営するワンストップリノベーションサービス「ゼロリノベ」は1月22日、2025年に特に多く閲覧された施工事例と、設計現場へのヒアリングをもとに分析した「2025年 住まいづくりと設計トレンド」を公開した。

2025年の人気事例1位は「リフレームの住まい(単身、76.68㎡)」、2位は「この先もつづく日常に根ざした家(2人、63.05㎡)」、3位は「家具美術館な家(3人、97.21㎡)」、4位は「額縁のある住まい(2人、90.13㎡)」、5位は「交錯する住まい(単身、44㎡)」だった。

人気事例を見ると、住まいづくりの2つの変化があることがわかった。ひとつ目は、「単身世帯でも70㎡前後の住まい」。2025年は単身世帯でも70平米前後の広い住まいを選ぶ事例が目立っている。都心の資産価値を重視する従来の傾向から、郊外や築古物件も視野に入れ、ペットや趣味との共生など生活の質を高める選択が支持されている。

ふたつ目は「再現性の高いリノベーション事例」。Pinterest経由で特に閲覧数を伸ばしたのは、「この先もつづく日常に根ざした家(2位)」、「アウトラインの行方(7位)」、「白い水脈の家(10位)」といった再現性の高いリノベーション事例で、生活スタイルの変化に応じて柔軟に変えられる設計が多く参照されている。

2025年の住宅リノベーション傾向を、同社の設計施工部部長の髙橋氏が解説した。リノベーション現場では、生成AIの普及により、施主自らプランを検証するケースが増えているという。ただし、補助金制度や断熱工事など、AIの学習がまだ浅い分野については、設計者自身が専門性を高める必要があることを指摘している。今後はAIと協働し、個人の文脈を空間に落とし込む力が設計の鍵になるとのこと。

予算配分も変化し、デザインより家事負担軽減やメンテナンス性といった設備の機能性を重視する投資傾向が強まっている。間取りでは、将来の可能性を残しつつ、今の暮らしを犠牲にしない設計が支持されており、特に2025年は夫婦それぞれの時間や二人の時間を楽しむ「ヌック」が注目が集まった。

夫婦二人の時間を楽しむヌック

また、「先進的窓リノベ2025事業」といった補助金制度の認知度がAI普及で高まり、内窓設置がスタンダードになっているという。