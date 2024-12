プレミアムデニムブランド「デンハム」とセイコー 5スポーツがコラボ、デニムの要素を散りばめた限定モデル

セイコーウオッチは「セイコー 5スポーツ」コレクションより、プレミアムデニムブランドのDENHAM(デンハム)とコラボレーションした限定モデルを11月9日から販売する。価格は5万9,400円で、全世界2,000本限定の販売となる。

セイコー 5スポーツ DENHAM コラボレーション限定モデル

デンハムは2008年にアムステルダムで誕生した、プレミアムデニムブランド。「細部に見出される真実」「伝統を重んじ、しきたりを壊す」をコンセプトに掲げており、トップスとボトムスを男女ともにフルカテゴリーで展開する。

本モデルはSKXシリーズをベースに、デンハムのデザインエッセンスを融合させ、特別仕様にアレンジした。

コンセプトは「ジーン・メーカーズ・ウオッチ」。複数のインディゴカラーをベゼルとダイヤル、ストラップに採用している。

12時位置のインデックスは、通常のSKXモデルのデザインとは上下が逆転した正三角形のデザイン。特別仕様として、デンハムのトライアングルロゴを模したマークが印刷されている。秒針は赤色を取り入れ、デンハムのデニムに使用しているリベットの色をイメージした。

ダイヤルリングは、デニムを象徴するステッチがモチーフになっている。デニムステッチのデザインは、インディゴブルーのナイロンストラップにも取り入れられている。

裏ぶたには、限定モデルをしるす「LIMITED EDITION」の文字とシリアルナンバーを配置。アイコニックなデンハムのシザースロゴと、コンセプトである”THE TRUTH IS IN THE DETAILS(細部に見出される真実)”のメッセージが印刷されている。

腕時計が収められるスペシャルボックスにも、ロゴとフレーズをデザインした。

セイコー 5スポーツ DENHAM コラボレーション限定モデル

品番:SBSA281

価格:5万9,400円

ケースサイズ/厚み:42.5mm/13.4mm

ケース素材:ステンレススチール

ストラップ:ナイロン

風防:カーブハードレックス

防水性能:日常生活用強化防水(10気圧)

ムーブメント:メカニカルムーブメント キャリバー4R36(自動巻)

パワーリザーブ:約41時間

販売本数:2,000本(うち国内:250本)

国内取扱店は以下の通り。