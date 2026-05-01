連載「住宅ローンのリアル」では、マイナビニュース会員を対象に実施したアンケートをもとに、住宅ローン利用者が実際に感じた迷いや気づきを紹介。そのうえで、住宅ローン専門金融機関である日本住宅ローンの担当者が、これから住宅ローンを検討する読者にとって参考となる判断材料を提供します。

今回は、住宅ローンを利用したことがあるマイナビニュース会員510名にアンケートを実施。住宅ローンを検討した際、最も「迷った」ポイントについて聞いてみたところ、意外にも「返済期間」が12.9％と二番目に多い回答となりました。

住宅ローンを検討した際、最も「迷った」ポイントは何ですか?

1位：金利タイプ(変動／固定) 32.9％

2位：返済期間 12.9％

3位：借入額 11.8％

4位：金融機関選び 9.4％

5位：頭金の額 7.8％

6位：繰上返済をするかどうか 7.6％

7位：借り換えのタイミング 4.3％

8位：団体信用生命保険の内容 1.2％

※その他：12.0％

「返済期間」……"毎月の負担"と"総返済額"のバランスに悩みも

「早く返済したいが無理すると返せない。」(40代女性／愛知県)

「月額返済額を少なくしたい。でも返済期間が長くなる。」(30代男性／栃木県)

「いつまで返せるのか想像できなかったこと。」(40代女性／東京都)

「長ければ長いほど利息がつくし、返せるかも不安だから。」(30代男性／東京都)

「本当に払い続けられるのか最も迷った。」(40代男性／長野県)

「短くしたかったが、毎月の返済が多いのも大変なので。」(40代男性／埼玉県)

「いつまで健康で働けるか、将来のことは今わからないからです。」(40代男性／福岡県)

「年金をもらえる年も変わりそうなので、判断が難しかった。」(40代男性／埼玉県

「ローンを組んだのが40代だったので60歳を過ぎてまで返済があるのはとても不安だった。」(50代女性／東京都)

専門家からのアドバイス

「返済期間をどうするか最も迷った」と回答した人の多くが、“毎月の負担”と“総返済額”のバランスに悩んでいることがわかります。実際にはどのような考え方で返済期間を決定すればよいのでしょうか。住宅ローンのプロである日本住宅ローンの担当者は下記のように回答してくれました。

返済期間の決定にあたっては、ライフプランを具体的に描いた上で決定することが非常に重要になってきます。例えば、お子様の誕生による養育費、ご自身の定年退職や退職後の生活設計など、将来の大きなライフイベントと収入の変化を考慮に入れながら、無理のない返済計画を立てることが肝心です。

返済期間を短くするメリットは、総返済額が少なくなる点です。しかし、毎月の返済額は大きくなるため、一時的に家計負担が重くのしかかることがデメリットとして挙げられます。

一方、返済期間を長くするメリットは、毎月の返済額を抑えることができ、ゆとりをもった返済をすることができる点です。総返済額が増えてしまうという懸念があるかもしれませんが、まとまった資金が出来た際に繰上返済をすることで、総返済額を減らすことが可能です。

夢のマイホーム購入のために住宅ローンは欠かせない存在だからこそ、ご自身のライフプランに合った選択をすることが非常に大切です。

将来の収入や支出の変化を見据えつつ、「無理なく払い続けられるか」という視点を軸に、自分にとって納得感のある選択ができるといいですね。

調査時期：2026年3月6日

調査対象：マイナビニュース会員／住宅ローン利用者／持ち家のある20代以上の男女

調査数：510名

調査方法：インターネットログイン式アンケート