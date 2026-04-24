連載「住宅ローンのリアル」では、マイナビニュース会員を対象に実施したアンケートをもとに、住宅ローン利用者が実際に感じた迷いや気づきを紹介。そのうえで、住宅ローン専門金融機関である日本住宅ローンの担当者が、これから住宅ローンを検討する読者にとって参考となる判断材料を提供します。

今回は、住宅ローンを利用したことがあるマイナビニュース会員510名にアンケートを実施。住宅ローンを検討した際、最も「迷った」ポイントについて聞いてみたところ、「金利タイプ」(変動／固定)…32.9%が最多の回答となりました。

住宅ローンを検討した際、最も「迷った」ポイントは何ですか?

1位：金利タイプ(変動／固定) 32.9％

2位：返済期間 12.9％

3位：借入額 11.8％

4位：金融機関選び 9.4％

5位：頭金の額 7.8％

6位：繰り上げ返済をするかどうか 7.6％

7位：借り換えのタイミング 4.3％

8位：団体信用生命保険の内容 1.2％

※その他：12.0%

「金利タイプ」でいちばん迷った、その理由は……?

「固定した方が得なのか判断が難しかったから。」（40代女性／青森県）

「安さを取ってリスクを背負うか、安心料を払って損に見える支出を受け入れるか、迷いました。」（50代女性／埼玉県）

「どちらのほうが少しでも支払いを少なくできるか考えたから。」（40代男性／愛知県）

「長期視点での変化の予測がしにくいので迷いました。」（40代男性／長野県）

「自分の働き方や年収に合っているのがどちらか判断するのが難しかった。」（30代女性／鳥取県）

「今後35年間借りるので、金利上昇リスクを排除したい一方で、目先の返済負担も押さえたいから。」（40代男性／岡山県）

「金利が上がるとどうなるか不安だった。」（30代女性／愛知県）

「どちらを選択するかで、将来の支払額が大幅に変わるから。」（30代男性／東京都）

「状況が刻々と変わることは予想できていたが、先を見通すこともできなかったから。」（50代男性／岩手県）

専門家からのアドバイス

住宅ローンを検討する際、「金利の低さ」だけで判断してしまうケースは少なくありません。しかし今回のアンケート結果からは、多くの人が“将来の不確実性”と“現在の負担”のバランスで迷っていることがうかがえました。

金利タイプを選ぶ際、どんな判断軸を大切にしたらいいでしょうか。住宅ローンのプロである日本住宅ローンの担当者は下記のように回答してくれました。

当社でも住宅ローン選びに悩んでいるというお客様のご相談を多くいただきます。これまでは変動金利を選択いただく方が多数派でしたが、今後も金利が上がっていく可能性が高いという見方から、全期間固定金利の商品(2年待てるローン)を希望されるお客様が急増している状況です。

また、既に変動金利を借りているお客様からも、固定金利への借り換えに関するご相談が増えてきています。変動金利は当初の金利が低いという魅力がある一方で、将来的な金利上昇リスクを抱えています。お客様によっては「金利の低い変動金利を借りてから、金利が上がってきたタイミングで借り換えをすれば良い」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、歴史的に見て変動金利よりも固定金利の方が先に上昇する傾向にあり、そのタイミングでは固定金利は既に上昇している可能性が高く、必ずしもおすすめはできません。

このような状況だからこそ、目先の金利だけでなく、ご自身のライフプランに合わせた長期的な視点で住宅ローンを選ぶことが極めて重要になります。

住宅ローンには、「金利タイプ」以外にも「返済期間」「借入額」「借り換えのタイミング」など、多くの悩みどころがあります。今後も「住宅ローンのリアル」では、実際の利用者の声をもとに、住宅ローン選びに役立つ情報をお伝えします。

調査時期：2026年3月6日調査対象：マイナビニュース会員／持ち家のある住宅ローン利用者(20代以上の男女)調査数：510名調査方法：インターネットログイン式アンケート