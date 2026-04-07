市役所、総合体育館、野球場やテニスコートなどが集まる武蔵野市のセンターエリアを歩いていると、ふと視界に現れたのは、文化施設や美術館を思わせる端正で洗練された建築物だった。

周囲の公共施設群と調和しながら確かな存在感を放つその佇まいは、都市の景観を構成する一要素として自然に溶け込んでいる。

知らなければ、ここがごみ処理施設だとは想像もつかないだろう。

東京・武蔵野市の「武蔵野クリーンセンター」を訪れた。

武蔵野クリーンセンター全景

街の中心に溶け込む“雑木林”のような建物

一般的に、ごみ処理施設といえば街の外れにひっそりと位置し、大きな煙突を備えた無機質な箱型の建物として、周囲から孤立しがちなイメージが強い。

実際、多くの自治体では、周辺環境や市民への配慮のため、街のメイン施設や住宅地から一定の距離を置いて設置されてきた経緯がある。

しかし、この武蔵野クリーンセンターは、そうした常識を静かに覆している。

市の中心部に構えた建物は、隠すどころか周辺の公共施設と一体となり、美しい都市景観の一部として存在しているのだ。

デザイン設計監修を手がけたのは、建築家の水谷俊博氏(武蔵野大学教授、水谷俊博建築設計事務所)。

武蔵野の雑木林をモチーフに、テラコッタ製の縦ルーバーと壁面緑化を巧みに組み合わせた外装が特徴で、建物全体を柔らかく包み込んでいる。

外観は縦方向のリズムが強調されており、林立する樹木を思わせる表情をつくり出している点が印象的である。

縦ルーバーが印象的な武蔵野クリーンセンターの外装

巨大なごみ処理施設であるにもかかわらず、重圧や威圧感をほとんど感じさせないのは、この自然を思わせる穏やかな質感によるものだ。

さらに印象的なのは、高い塀を一切設けていない点である。

敷地の内外が遮断されることなく、周辺環境と緩やかにつながり、インフラ施設にありがちな閉塞感を徹底的に排除している。

これは意図的なランドスケープ設計によるもので、施設と市民との心理的距離を縮める役割を果たしている。

従来は“隠されるべき”とされてきた存在を街の中心に置き、自然に溶け込ませる大胆な試みは、2017年4月の稼働開始以来、高い評価を集めている。

グッドデザイン賞(2017年)、日本建築学会賞(業績、2023年)など数々の賞を受賞し、先進的な都市インフラのモデルケースとして注目されているのだ。

すべてが見える開かれた処理プロセス

施設最大の特徴は、全プロセスが見学を前提に設計されていることだ。

2階の見学者通路からは、ごみ処理の全プロセスを自由に見学することができる(平日10時～17時、予約不要)。

多くの見学者がごみ処理の様子を見ていた

隣接する「むさしのエコreゾート」と一体となって環境教育の拠点としても機能し、市民参加のもとで計画・運営されている点も特筆に値する。

まさに「まちに溶け込み、まちにつながる」ごみ処理施設の好例だ。

1日あたり120トンの処理能力を誇るこのセンターは、全連続燃焼式焼却炉(ストーカ式)を採用している。これは国内の一般廃棄物焼却施設で広く採用されている方式で、安定した燃焼と高い処理効率を両立する。

武蔵野クリーンセンターの煙突は59ｍ

プロセスはシンプルかつ効率的だ。

①ごみ収集車で搬入されたごみは、巨大なごみピット(縦19ｍ、横11ｍ、深さ23ｍ)へ投入される。②貯留されたごみは、クレーンで焼却炉へ運ばれる。③850℃～1,000℃の高温で完全に焼却され、重さで約10分の1、体積で約30分の1の灰となる。④灰ピットに搬送された灰は、選別装置で金属などを除去。⑤集められた灰は、天蓋付コンテナ車で工場へ運ばれ、「エコセメント」として再利用される。

巨大なごみピットとゴミを運ぶ大型クレーン

2階の通路からガラス越しにごみピットを覗き込むと、天井から吊るされた巨大クレーンがダイナミックに動き、圧倒的な物量となって蓄積されている家庭ごみを処理している様子が目に入る。

日常的に排出されるごみが、ここではこれほどまでのスケールになることに、改めて現実を突きつけられる。

大量のごみを鷲づかみするクレーン

つかんだごみを吊し上げるクレーン

焼却炉にごみを運び込むクレーン

それにしても、この施設の内部は驚くほどクリーンで、ごみ特有の臭いは一切感じられない。これは施設設計の思想によるものである。

ゴミを搬入するプラットホームの出入り口は、高速シートシャッターとエアカーテンで厳重に遮断。ピット内の空気は、焼却炉の燃焼用として利用され、臭気が外に漏れないよう完全管理されている。

焼却熱はボイラーで回収され、蒸気として施設内の発電に活用されるだけでなく、近隣の市役所や体育館へ熱・電力を供給。これは武蔵野市のエネルギー循環システムの一環である。

災害時には非常用電源としても機能するよう設計されており、省エネと防災の両立を実現している。

見学者通路は搬入から焼却、排ガス処理までを順に追う動線で、展示パネルや解説も充実。

内部空間は意外なほど静かで、美術館のような落ち着いた雰囲気さえ漂っている。

巨大なガラス面越しに広がる設備のダイナミックな動きは、廃棄物の流れを見せることで、理解を深める装置として機能している。

静かで落ち着いた雰囲気の見学者通路

ごみ処理を見せることで問う都市の未来

中央制御室では、ここで働く職員さんたちの姿も見ることができる。

クリーンな空間で、たくさんのモニターやコントロールパネルを前に淡々と作業を進める姿は無駄がなく、プロフェッショナルそのもの。大量のごみを扱いながらも、一切の乱れなくシステムを回している様子に頼もしさを感じた。

中央制御室の様子も見学できる

こうした都市内共存型のごみ処理施設は、全国的に見てもかなり稀有なアプローチであることは確かだ。

ごみ処理施設は、本来「見たくない」存在とされがちなのかもしれないが、武蔵野市はあえてこれを街の中心に置き、隠さず、開示することを選んだ。

都市生活の不可分な一部である廃棄という行為を可視化し、日々の無自覚を静かに問い直す――そんな意図が、施設全体から伝わってくる。

取材を終えて施設を後にする頃、焼却炉からだろうか、微かな低い唸り音が、都市の鼓動のように響いているのを聞いた。

ごみ処理は街の裏方ではなく、動脈のような中心的インフラなのだと改めて実感した。