ビジネスパーソンたるもの、「一度は銀座の名店で食事をしてみたい」と思うもの。でも、普段あまり高級店を利用しない人にとっては、「どの店を選べば良いのかわからない」「格式が高そうで入りづらい」「予算や服装、マナーなどが不安」といったハードルがある。

そこで、今回は初めて銀座の名店で食事をする人に向けて、ダイナースクラブを手がける三井住友トラストクラブ株式会社のサービス企画部長 天本 裕氏にお店選びの入門編を教えてもらった。

鮨塩釜港 銀座 極

まずは「目的」を明確に。お店選びの3つのポイント

三井住友トラストクラブ株式会社のサービス企画部長 天本 裕氏

ダイナースクラブは食事をする人、つまり「ダイナー」のためのクラブとして生まれたクレジットカード。毎年「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」や「ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク」を開催するなど、美食を求めるハイクラスな人たちに向けて名店の情報を届けている。

天本氏によると、お店選びでおさえておきたいポイントは「目的」、「心地よさ」、「予算」の3つ。

「目的」は「誰と」「どのような時間を過ごしたいか」という体験価値から考えることが大切だという。取引先と打ち合わせを行うかしこまった食事なのか、それともざっくばらんに話す場なのか、はたまたデートで意中の相手を射止めたい時なのか、目的によってお店の選び方はまったく変わってくる。

「心地よさ」は、自分自身、そして相手が本当に落ち着く空間かどうかを理解しておく必要がある。「名店だから」「高級だから」という理由で選んでしまうと、あまりの厳かな雰囲気にのまれてしまうこともあるだろう。

「落ち着く空間であれば、話も弾み、お仕事もうまく進むはずです。緊張してしまうと、せっかくの食事も味がわからなくなってしまうこともありますしね」

「予算」は、「総額」で把握することが大切。アラカルトで注文する場合の予算、コースの場合の予算、さらにドリンク1杯いくらなのか、何杯飲むのかなどをイメージし、総額いくらになるかを予測すると、面食らわないだろう。

コースの方が総額は把握しやすいが、予算オーバーになることも。そこで注目したいのは、お得なキャンペーンやイベントだ。例えば10月16日～11月3日に開催される「ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク 2026 Autumn」は42店舗のレストランが参加しており、ランチセット・コースは5,500円、ディナーコース1は1万1,000円、ディナーコース2は1万6,500円と通常コースよりもお得な金額で提供する(いずれも税・サービス料込)。初めて銀座の名店に行くなら、こういったものを利用するのも一つの手だ。

「通常よりもお得な値段設定になっているので、総額は把握しやすいと思います。ただ飲み物は別料金なので、その点を含めて総額を計算するのがおすすめです」

「目的」、「心地よさ」、「予算」ーー今はネットを見れば、写真や口コミなどで自分に合うお店を見つけることができる。しかしリサーチには時間がかかり、「誰か」に聞きたくなるだろう。そんな時に活用したいのが「プロの目利き」だ。

「食事をする人、つまりダイナーのためのダイナースクラブとしての目利き力は、お客様に好評いただいています。例えばカードホルダーのみなさまは『エグゼクティブ ダイニング』というサービスで弊社が目利きしたレストランをアプリで検索し、そのまま予約することが可能です」

ちなみに経営者のようなハイクラスの人はさらに多忙を極めているため、コンシェルジュサービスを活用しているという。彼らの代わりに、ダイナースクラブの目利きによってあらゆる条件に満たす名店を見つけ、提案してくれるのだ。コンシェルジュサービスは「ダイナースクラブ プレミアムカード(招待制)」などのカードホルダーが利用することができる。

「初めての寿司なら?」「ビジネス会食には?」目的別のおすすめ3選

続いては目的別に、銀座の名店を天本氏がレコメンド。どれも人気店で、ビジネスやプライベートで活用したいお店ばかりだ。

初めて銀座で寿司を味わうなら「鮨塩釜港 銀座 極」

宮城県塩釜市の有名店が、2024年に出店。店内は銀座らしい高級感あふれるカウンター席もありながら、入りやすい雰囲気が魅力。「ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク 2026 Autumn」に参加しており、期間中は1万6,500円のディナーコースも利用可能だ。

「寿司の王道であるマグロの、さまざまな部位を堪能できるお店です。ランチは食べ放題も提供しており、銀座の高級感とお得感を兼ね備えています」

鮨塩釜港 銀座 極

ドレスコード不要・肩肘張らないフレンチなら、「 銀座オザミ・デ・ヴァン 本店」

銀座で30年近く愛され続けている名店。形式張っておらず、ワイン片手にフレンチを心置きなく楽しめる雰囲気だ。デート利用もぴったりで、相手も臆することなく、おいしい料理とワインで心に残るひとときを過ごせるだろう。「ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク 2026 Autumn」に参加しており、期間中は1万6,500円のディナーコースも利用できる。

取引先との重要な会食など、ここぞという時に利用したい名店「銀座 小十」

旬を極めた、日本料理の名店中の名店。樹齢270年の檜のカウンターも見事だが、個室があるため、ビジネス会食に適している。凛とした空気感で、ダイナースクラブでもコンシェルジュがハイクラスの人たちに案内する、まさに間違いないお店だ。

銀座 小十

「目的」、「心地よさ」、「予算」を考えながら、最初の1軒を決めたい銀座の名店。もちろん、最初から自分に合ったお店に出会えるのが1番だが、何事も経験ということで、試しに行ってみる、というのもアリだ。まずは気軽な価格のランチや、お得なイベントを利用して、銀座の名店を試してみては。