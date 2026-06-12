最近ではリモートワークも普及し、会社員でも場所にとらわれず働く方も多いのではないでしょうか？

今回はダイナースクラブに付帯しているワーキングスペース利用特典について紹介します。

実はこの特典、メディアなどでもあまり紹介されることがなく、知らない方も多いのではないかと思いますが、筆者自身は月に1～2万円相当の価値があると感じている特典です。

もともとは2026年3月31日までの期間限定優待として案内されていましたが、筆者が2026年4月に実際に利用したほか、ダイナースクラブ広報への確認によると、2026年度中も利用可能なサービスとして継続しています。

今回はダイナースクラブ プレミアムカードを保有する筆者が実際に利用した体験を交えながら、その魅力を紹介します。

リージャスビジネスラウンジが利用可能

このダイナース特典で利用できるリージャスビジネスラウンジとは、世界的な規模で展開するコワーキングスペース(オフィスプロバイダー)のこと。

120カ国以上、4,600拠点以上に展開するIWG plc(1989年設立、英国拠点)のグローバルネットワークの一員として運営されています。

1998年から日本で事業を開始しており、2023年2月には三菱地所グループのメンバーとなり、ネットワークを強化しつつあります。

ダイナースクラブの利用特典

本来はこのリージャスの会員または契約者でないと利用できないサービスなのですが、ダイナースクラブ会員は、カード特典としてこのリージャスのワークスペースを条件付きで無料で利用することができます。

利用条件

ダイナースクラブカード会員：年間12回(4月～翌3月)、1日4時間まで無料

ダイナースクラブ プレミアムカード会員：回数・時間制限なしで利用可能

いずれも、同伴者1名まで、一人につきワンドリンクの提供となっています。なお、対象はダイナースクラブカード、ダイナースクラブ ビジネスカード、ダイナースクラブ コーポレートカード、ダイナースクラブ プレミアムカード、ダイナースクラブ ビジネスプレミアムカードなどのプロパーカードのみとなっており、提携カードは対象外な点に注意が必要です。

利用可能な拠点

またリージャスの他にも、同じ運営で違うブランドとして展開されている「Signature(シグネチャー)」「SPACES(スペーシズ)」の各拠点も利用できます。

※ただし、一部対象外の拠点があります。

【対象外のビジネスラウンジ】

・オープンオフィス

・Signature日比谷ファースト

・Signature福岡大名ガーデンシティ

・Regusあべのハルカス

・リージャス天神ビジネスセンター

・Signature日本生命丸の内ビル

・Signature天神明治通り

利用時に有人でのカード確認を行っている関係で、無人の拠点では利用できないようです。

利用方法

当日予約不要で利用できます。ダイナースクラブ会員は事前に公式アプリにてクーポンを提示する必要があり、プレミアム会員は当日にカードを提示するだけでOKです。

オフィス契約でも優待あり

ワーキングスペースの優待以外にも、新規オフィス契約でも特別価格があるようで、こちらは要問い合わせとなっています。

おすすめの主要拠点

まず東京都内では主要駅の多くに拠点があります。さらに北海道から沖縄まで、主な人口密集地には拠点がありますので、全国を拠点に活動される方はもちろん、ノマド的に生活する方にもおすすめです。

実際に神田のワークスペースを利用してみた

今回私が利用したのは、リージャス神田ビジネスセンター。

神田駅からすぐで、主要交差点の前にあり、かなりよい立地です。

1階にある受付でダイナースカードの利用である旨を伝えて、カードを見せるだけの簡単な手続きですぐに利用することができました。オフィス契約をしていると、受付が来客者の案内やオフィスサポートをしてくれるようです。

今回は平日の午後の利用でしたが、受付時は私が1人で、その後閉館の18時まで利用しました。

スペースとしては大きなテーブルが1つと、小テーブルが2つとそれほど大きな場所ではありませんが、最終的に利用者が私以外に3名ほどと、スペースに余裕があり、かなり快適に過ごすことができます。

こちらのスペースではWi-Fiはもちろんのこと、ドリンクがフリーでしたのでゆっくり過ごすことができました。※優待にはワンドリンクとありますが、この施設ではドリンクバーのような形で特に制限はありませんでした。

通常こういったシェアスペースを利用するには、1日2,000円～3,000円ほどかかりますし、通常のコワーキングメンバーシップが13,900円～となっていることを考えると、かなり利用価値がありそうです。

羽田空港第1ターミナルの拠点も便利

個人的に便利だと思うもう一つの施設が羽田空港第1ターミナルのオフィス。ダイナースクラブカードの特典である空港ラウンジを利用して仕事をするのも一つの手ですが、時には混雑して集中できない環境になることも。

羽田空港のリージャス拠点であれば、駐機場の気持ちのよい景色をみながら集中して仕事に取り組めますのでおすすめです。

リージャスエクスプレス羽田空港第1ターミナル

羽田空港第1旅客ターミナル5F

※利用時間は9:00～18:00、土日祝日利用不可

ただしリージャスのラウンジはオープン時間が概ね日中に限られているため、労働時間が不規則な方、特に早朝や夜間を中心に働く方には利用しづらいかもしれません。

名古屋で仕事をするなら「THE TOWER LOUNGE CASHIME」

もう一つワークラウンジの優待として、「THE TOWER LOUNGE CASHIME(カシメ)」は名古屋・栄のテレビ塔(中部電力MIRAIタワー)3階にある会員制有料ワークラウンジが利用可能です。

こちらは通常、月会費で利用できる施設ですが、利用した分だけのビジター料金を特別価格にて利用可能です。

知る人ぞ知る"隠れ優待"の活用を

この特典はアプリの中でもかなり見つけづらいのですが、リモートワークや出張が当たり前になった今だからこそ、知っている人だけが活用している“隠れ優待”として覚えておきたいサービスです。

ダイナースクラブといえばレストラン優待や空港ラウンジを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実際に使ってみると、このリージャス優待はそれらに負けない実用性を備えた特典でした。

※2026年6月時点の情報です。本優待は事前の予告なく内容の変更または終了となる場合があります。利用の際はダイナースクラブ公式サイト等で最新情報をご確認ください。