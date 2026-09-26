貯金を増やし、投資も始め、将来に備えている。それなのに「このままで大丈夫？」というお金の不安が消えない――。実は、安心してお金と向き合えるかどうかを左右するのは、資産額や利回りといった数字だけではないといいます。では、何が不安と安心を分けるのでしょうか。『不安通貨 貯金や投資で消えない「お金の不安」を最新科学で解決』（櫻井かすみ／Gakken）から抜粋して紹介します。

世界中の研究で解明。幸福度は数字よりも感じ方が決めている

近年、金融の世界でも「お金をどれだけ持っているか」ではなく、「お金とどんな状態で向き合っているか」が注目されるようになっています。

収入が増えれば安心できる。貯蓄が増えれば不安はなくなる。投資で資産が増えれば将来も大丈夫、幸せに安心して生活ができる。そのように信じて、努力を重ねている人は少なくありません。しかし、世界の研究はこの考え方が必ずしも正しくないことを示しています。

まず、行動経済学の基礎となるカーネマンとトヴェルスキーの研究(Kahneman&Tversky,1979)のプロスペクト理論では、人は合理的に判断しているようでいて、実際には「損をしたくない」「失いたくない」という感情、すなわち不安に強く影響されて意思決定を行っていることが明らかになっています。

これはお金に関する行動においても同様です。私たちは資産を増やすために行動しているようでいて、その実態は「不安を回避するための選択」であることが少なくありません。将来に備えなければならない。損をしてはいけない。もっと良い選択をしなければならない。そうした思いに駆られ、私たちは知らず知らずのうちに、不安に導かれる形でお金の判断を下しているのです。

さらに、カーネマンとディートンの研究(Kahneman&Deaton,2010)では、収入が増えることで人生全体の満足度は高まる一方で、日常的に感じる幸福、すなわち感情的ウェルビーイング(幸福)は、一定水準を超えるとそれ以上は大きく向上しないことが示されています。 つまり、お金は「人生の評価」を高めることはできても、日々の幸福感そのものを大きく左右するわけではないのです。

そして、近年のキリングスワースらの研究(Killingsworthetal.2023)では、年収とともに幸福度の上昇傾向が強まると示されました。ただし、収入と幸福度の関係は単純ではなく、「どのように感じ、どのようにお金と向き合っているか」が重要であるという視点がより強く示されています。

これらの研究を総合すると、1つの重要な事実が浮かび上がります。それは、「お金の量」だけでは幸福は説明できないということです。

むしろ問われているのは、「お金とどのような関係を築いているか」という点なのです。 近年、金融の世界でもまさにこの視点が注目されています。それが「ファイナンシャル･ウェルビーイング」ならではの考え方です。

ここで重視されているのは、どれだけお金を持っているかではありません。「お金とどのような状態で向き合えているか」という、より内面的で主観的な側面です。この研究分野が一貫して示しているのは、自己決定感の重要性が、金融行動の領域においても実証されているということです。

実際に、次のような現象が繰り返し報告されています。収入や貯蓄は一定水準を超えている。投資や制度も活用している。客観的に見れば、資産状態に問題はない。それにもかかわらず、「将来のお金が不安だ」「この選択が本当に正しいのかわからない」「もっと良い方法があるのではないか」こうした感覚が消えない人が数多く存在しています。

これは、お金が足りないから起きている現象ではありません。お金に関する判断を、「自分で決めている」と感じられていないことによって生じているのです。

では、安心してお金と向き合えている人は、何が違うのでしょうか。近年の研究では、そこにいくつかの共通点があることが明らかになっています。

(1)日々のお金の管理を、自分でコントロールできていると感じていること。

(2)将来に対して、ある程度の見通しを持てていること。

(3)予期せぬ出来事が起きても、なんとか対応できると思えていること。

(4)そして、自分のお金の選択に納得できていること。



注目すべきは、これらがすべて客観的な数字ではなく、「感じ方」に関わるものであるという点です。お金がいくらあるか。資産がどれだけ増えたか。そうした指標は、中心には置かれていません。代わりに重視されているのは、安心感、納得感、そして「自分で舵を取っている」という感覚です。

つまり、お金とうまく付き合えている人に共通しているのは、単にお金を管理できているという事実以上に、「自分でコントロールできている」「自分で決めることができている」と感じられていることなのです。この自己決定感こそが、お金の不安を減らし、安心を育てるための核になります。

お金の安心は、預金残高や利回りから生まれるものではありません。「自分で選び、自分で決めている」その実感こそが、私たちに本当の安心をもたらすのです。

お金の不安を消す"最強の心理資産"となる金融自己効力感

お金の不安をなくすために本当に必要なものは何でしょうか。収入や知識を増やすことではありません。

自己効力感という概念を提唱した心理学者アルバート･バンデューラは、次のように述べています。【人が行動を起こすかどうか、どれだけ努力するか。そして困難に直面したときにどれだけ持続できるかは、「自分にはそれができる」という信念によって決まる】。

言い換えると、「自分でコントロールできている」という感覚。心理学では、これを自己効力感と呼びます。つまり、人の行動や継続力を決定づけているのは、能力そのものではなく、「自分なら対処できる」「想定外のことが起きても、なんとか自分で対応できる」という感覚なのです。

自己効力感とは、結果をすべて完璧に"実際にコントロールできる"という意味ではありません。「想定外のことが起きても、なんとか自分で対応できる」と"信じられること"です。この感覚があるかどうかで、同じ状況でも不安のレベルは大きく変わります。

多くの人が勘違いをしていますが、お金の不安は「お金が足りないから」だけで生まれるわけではありません。むしろ不安の正体は、「何が起こるかわからない」「起きたときにどうすればいいかわからない」「自分には対処できない気がする」「立ち上がれない気がする」という無力感に由来します。つまり、コントロールできていない感覚に襲われることが、不安の本質なのです。この状態では、たとえ貯金や投資が順調でも、不安は消えません。

それでは、お金の分野における自己効力感、「金融自己効力感」とはどういう状態でしょうか。前節で見た、安心してお金と向き合えている人の共通点がそのまま当てはまります。日々の管理を自分で回せている感覚、将来への見通し、想定外にも対応できるという信頼、そして判断を誰かに丸投げしていないこと。

ここで重要なのは、「正解かどうか」ではないという点です。完璧な判断である必要はありません。失敗の可能性がゼロでなくてもいいのです。もしズレたとしても修正できる。そう思えているかどうか。この感覚こそが、お金の不安を安心に変えていく力になります。

なぜこの金融自己効力感が「最強の心理資産」と言えるのでしょうか。理由は明確です。自己効力感は、外部環境によって簡単に揺らがないからです。マーケットの変動でも、物価高でも、円安でも、他人の成功談でも、簡単に減ったり奪われたりしません。なぜなら、それは外の環境ではなく、自分の内側にある資産だからです。

しかも、この資産は使うほど強くなります。小さな判断を自分で下せている。結果を振り返り修正できている。「自分でできた」という感覚を積み上げている。これだけで、金融自己効力感は着実に育っていきます。

金融自己効力感を持つ人だって、不安に駆り立てられるときはあります。鈍感すぎて不安にならないわけではありません。不安があっても、「自分なら対応できる」と思えるからこそ動けるのです。

だからこそ、お金の不安を本当に減らしたいのであれば、追いかけるべきものは「正解」ではありません。「自分なら大丈夫」と思える感覚です。それこそが、どんな環境でも、どんな人生の局面でも機能する、最も強い心理的資産なのです。