「お金は自分のために使った方が幸せになれる」。そう考える人は多いかもしれません。しかし脳科学の研究では、他人のためにお金を使ったときの方が、強い幸福感を得られる可能性があることが分かっています。

本記事では『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)から、寄付が脳にもたらす意外な効果について紹介します。

「寄付」より気持ちいい脳の快楽は存在しない

「自分はすでに豊かである」と脳を錯覚させる、極めて利己的で合理的なシステム

私たちは普段、「自分が汗水垂らして稼いだお金は、自分のために使うのが一番幸せに決まっている」と無意識に信じています。

もちろんそれらも喜びをもたらしますが、実は脳科学の観点から見ると、それは「最も効率の良いお金の使い方」ではありません。人間の脳が最高レベルの幸福感と快感を覚えるのは、「自分のお金を他人のために手放した瞬間」なのです。

心理学や脳科学では、この現象を「ヘルパーズ･ハイ」と呼びます。他者に親切にしたり、寄付を行ったりした際、脳内に強烈な快楽物質が分泌され、多幸感に包まれるというメカニズムです。

一見すると、自分の資産が減る「寄付」という行為は自己犠牲のようですが、脳にとっては最も強烈な報酬を得るための極めて利己的で合理的なシステムなのです。

オレゴン大学の経済学者ウィリアム･ハーボー博士らは2007年に、この「寄付と脳の快楽」に関する画期的な研究を行いました。被験者に100ドルの口座を与え、そこから地元のフードバンクに寄付をする際の脳の動きをfMRIでスキャンしたのです。その結果、自分のお金を自発的に寄付した時、脳の報酬系である「線条体（快楽や報酬を感じる部位）」が、自分が美味しいものを食べたりお金をもらったりした時以上に激しく活性化することが実証されました。

なぜ脳は、お金を失うことに快感を覚えるのでしょうか。

それは「他者に分け与える余裕がある」という行動が、強烈な自己肯定感を生み出し、脳に「自分はすでに十分に豊かである」という強力なシグナルを送り込むからです。自分のためだけの消費では欠乏感は消えませんが、他者のためにお金を使うことで脳は「満たされた状態」へシフトします。