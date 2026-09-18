PayPay証券で2026年8月1日～31日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠の銘柄を、買付金額と積立件数のランキング形式で紹介します。

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が買付金額・積立件数ともに1位となりました。

米国株や世界株に投資するファンドが上位を占めたほか、「インデックスオープン・日経225」や「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」などの日本株ファンドも上位に入りました。

NISAつみたて投資枠ランキング(買付金額／積立件数)

買付金額ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

3位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

4位 iFreeNEXT FANG+インデックス

5位 インデックスオープン・日経225

積立件数ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

3位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

4位 インデックスオープン・日経225

5位 iFreeNEXT FANG+インデックス

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が2部門で1位

買付金額・積立件数ともに「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が1位となりました。買付金額では2位に「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、3位に「キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)」が入り、積立件数でもこの3本が上位を占めています。

8月は日米株式市場がともに上昇するなど堅調な相場となりましたが、NISAのつみたて投資枠では、米国株や世界株に幅広く投資しながら、長期で資産形成を続けたいというニーズが引き続き強く表れました。

また、買付金額4位・積立件数5位には「iFreeNEXT FANG+インデックス」が入り、米国の大型テクノロジー株への関心も続いているようです。「インデックスオープン・アメリカ株式」も買付金額7位・積立件数6位となるなど、米国株を投資対象とするファンドが上位に入りました。

一方、買付金額5位・積立件数4位の「インデックスオープン・日経225」、買付金額6位・積立件数7位の「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」、買付金額9位・積立件数8位の「ひふみプラス」など、日本株ファンドも引き続き上位にランクインしました。8月は日本株も上昇したことから、米国株や全世界株を中心に据えつつ、日本株の成長も取り込みたいという動きが見られたと考えられます。

そのほか、「はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)」や「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」、「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」、「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)」なども上位に入りました。

相場が堅調に推移するなかでも、特定の地域や資産に偏らず、投資対象を分散しながらコツコツと積み立てを続ける姿勢がうかがえます。

【買付金額】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30

【積立件数】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30