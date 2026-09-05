新NISAでも人気の「S&P500」ですが、「米国だけに投資して大丈夫？」「いまから買うのは遅い？」と不安に感じる人もいるでしょう。過去68年では約7割の年でリターンがプラスだったというS&P500。なぜ長期投資の選択肢として保有を続けるのか。

『手取り25万円、妻子持ちでも7000万円貯めた私の 氷河期世代のお金の戦略』（ななし/Gakken）から抜粋してご紹介します。

「S&P500」で米国発のグローバル企業500社に投資する

S&P500とは米国のニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場している企業500社の株価(時価総額)に基づいて算出される株価指数のこと。最近は米国株の人気がありすぎて過熱感を指摘されることもありますが、それでも長期投資では保有を続けることが基本になります。

もしバブルがはじけても、過去のデータを見ると長期的には回復し、むしろ高値を更新してきた歴史があるからです。

「米国経済の成長だけに賭けるのはなぁ」と感じる方もいるかもしれませんが、現在、世界の株式時価総額のうち約60%を米国企業が占めていますし、その大半はグローバル企業で、売上比率を見ると実は「40%以上が米国以外」なのです。Microsoft／Google／VISAなどは米国に上場しているに過ぎず、「世界的なインフラ企業」と言えます。

つまり、S&P500は米国企業への投資ですが、多くの企業が世界中でビジネスを展開しているため、結果的に世界経済の成長を取り込むことができます。

さらにS&P500に組み入れられる銘柄は、厳しい基準に基づき年4回見直しがあります。勢いを失った企業への投資はやめ、勢いのある企業への投資を開始するということを、ルールに基づいて自動的に入れ替えを行ってくれる仕組みです。

世界中から優秀な人材が集まる米国は、今後もイノベーションを起こせる国として期待ができますし、先進国のなかで人口がまだ増えている点も魅力です。

過去68年で「勝率7割超」!

上記の理由もありますが、私がS&P500を持ち続ける理由はもっと単純で、過去68年の長期データを見ると、およそ7割の年でリターンがプラスになっているから。

いわば「勝率7割」の商品だからです。

「自分ががんばらなくても、米国のエリートが汗水垂らして数字を押し上げてくれて、その恩恵にあずかることができる」。そんなイメージです。

S&P500の増減率を年ごとに見てみると、実は過去68年(1957‐2024年)を見ても、商品を買うときに想定する「5%利回り」や「7%利回り」といった上昇はほとんどなく、アップダウンがめちゃくちゃ激しいことが特徴です。

上がるときは10%以上のものが目立ち、たまに20%、30%とドカンと資産が増える年があります。最近だと2017年、2019年、2023年、2024年ですね。

前年比で価格が下がるケースでもやはり10%超が多く、たまに20%を超える大きな下落がありますが、68回中マイナスだったのは18回なので、勝率は73%くらいということになります。

年ごとのブレは大きいものの、結果的に、平均すると「利回り約8．7%」の成果となっています。

アップダウンは激しいものの、長期的に見れば成長してくれる。なので、基本的には私も日々の値動きを気にせず保有を続けています。

言い換えると、「投資リターンがいくらくらいだから選んでいる」という発想よりも、「期待値が高いからS&P500を選んでいる」。そんな感じです。

リーマンショックのような体験も今後経験することになるでしょうが、老後になったとき、結果として「コツコツ仕込んでいてよかったな」と思えるように投資を続けていきます。