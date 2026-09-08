老後資金として「3000万円」を準備したい場合、毎月いくら積み立てればいいのでしょうか。必要な金額は、投資を始める年齢や現在の貯蓄額、運用利回りによって大きく変わります。

45～53歳から65歳までに3000万円を目指す場合の積立額を、期待リターン3％・5％・7％の3パターンで試算します。『手取り25万円、妻子持ちでも7000万円貯めた私の 氷河期世代のお金の戦略』（ななし/Gakken）から抜粋してご紹介します。

「65歳で3000万円」に必要な積立額シミュレーション

就職氷河期世代といっても、年齢の幅や収入、貯蓄額の幅は広く、置かれている環境も大きく違います。そこで、「何歳時点」で「貯蓄がいくら」あれば、「月にいくら積立投資をすればよいか」という早見表をつくってみました。

投資の期待リターンは3%(保守的)、5%(普通)、7%(積極的)の3パターンで計算したので、早見表も3つになっています。

シミュレーションの概要は以下の通りです。

目標金額(将来価値)：3000万円

運用期間：45歳～53歳でスタートし、65歳まで(最大20年間)

投資方法：毎月の積立投資

初期貯蓄(現在価値)：0円～1000万円の5パターン

期待リターン(年利)：3%、5%、7%の3パターン

この計算には、将来価値を求める複合的な数式を用いました。

考え方としては、目標金額(3000万円)が「初期貯蓄の将来価値」と「毎月積立額の将来価値」の合計になるように捉え、毎年、目標金額との差額分を計算し、そこから逆算して必要な毎月積立額を求めています。

もし、ご自身で積立のシミュレーションをしたい場合は、野村證券の「みらい電卓というサイトが使い勝手がよく、おすすめです。

「毎月いくら積み立てたらいくらになるか?」だけではなく「目標金額をつくるためには毎月いくら積み立てるべきか?」も、簡単に調べることができます。

もちろん積立だけではなく、一括での運用のシミュレーションもできますよ!

「期待リターン7%」の場合

まず、「期待リターン7%」の表です。

投資の世界で7%は高い利回りのため、「米国株式(S&P500)」など、それなりにリスクの高い商品を中心に投資するケースだと思ってください。

ちなみに「リスクが高い」と書きましたが、株式投資は長期運用すればするほど元本割れのリスクが小さくなる特徴があるので、「めちゃくちゃギャンブルをしないといけない」というわけではないことにご留意ください。

積立は毎月月初に行うものとして計算

最初に注目していただきたいのが、48歳の時点で貯蓄が1000万円ある方は、積立投資をしなくても、その1000万円を投資に回せば、65歳で3000万円に到達するということです。

たとえば、45歳で1000万円を7%で20年回せば、65歳時にはトータル3869万円。4倍近くにもなります。もちろん貯蓄の全額を投資に回すことは現実的ではないものの、「タンス貯金VS投資」の差は、多くの方が想像されているより大きいということをご理解いただけたらと思います。

逆にそこまでの貯蓄がない人の場合、スタート時の「年齢」と「初期貯蓄」によって積立額に大きな差が出ることがおわかりいただけるでしょう。

「年齢(表の縦軸)」を見ていくと、45歳なら月5万9109円のところが、53歳スタートなら月13万5462円と約2.3倍になります。大事なことなので何度も言いますが、積立を始めるなら常に「いま」がベストなんです。

次に「初期貯蓄(表の横軸)」を見ていくと、45歳の時点で貯蓄ゼロなら月5万9109円必要なところを、300万円でも貯蓄があれば月3万6236円にできます。複利で回す積立投資は若いときから始めるのが王道ですが、「貯蓄(最初の元金)」でも「時間」を買えるのです。 なお、初期貯蓄ゼロには、実際に貯蓄はあっても、それはいざというときの保険として残しておきたい人も含みます。

「期待リターン5%」の場合

「期待リターン5%」の一覧も見ていきましょう。

積立は毎月月初に行うものとして計算

投資の世界で「5%」は、攻めすぎでも守りすぎでもないバランスのよいタイプ。オールカントリー系の投資信託商品は、だいたい5～7%くらい期待できますが、個人的には「ざっくり5%くらいのリターン」があればいいかなと思っています。

ある意味、現実的なケースとも言えますし、そもそも期待リターンをあまり高く想定しすぎないことで、今後、相場が悪化する時期がやってきても乗り切れそうです。

こちらは貯蓄ゼロの場合、45歳スタートで月7万3927円、53歳スタートでは月15万3575円と、正直、平均年収ではしんどい金額になっています。今まで貯金をしっかりしてきた人でも、半分くらいは運用に回したほうがよいかもしれません。

ただ、あくまでもそれは1人で積立金を準備する場合の話。結婚していれば、話はだいぶ変わります。二馬力であれば、何とかなりそうな金額かもしれません。

「期待リターン3%」の場合

最後は「期待リターン3%」。リスクの低い商品を選んだ場合です。最近は個人向け国債(変動10年)で1.74～1.80%くらいの利回りのものもあるので、それと「オールカントリー(5%)」を半々にすれば、3%くらいに落ち着きそうです。

積立は毎月月初に行うものとして計算

堅実で保守的な投資になるため、「7%」や「5%」と比べて積立額が急増します。

ここまでくると、もはや「入金力」勝負。

ただ、ここでもやはり「貯蓄額」と「若さ」は大きな武器で、「45歳」で「1000万円」貯金がある方なら月3万6527円と、現実的な金額も見えてきます。

「3%」で3000万円をめざすなら、「早期スタート」「大規模な貯蓄」、あるいは「それなりの高収入」が必須となりそうです。