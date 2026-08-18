SBIネオトレード証券は8月14日、リスクを抑えて低コストで信用取引を始められる「ライト信用」の提供を開始した。サービス開始を記念し、制度信用取引の買方金利を口座開設から1カ月間、通常の年2.3％から年0.99％に優遇するキャンペーンも実施する。

保証金率を100％に設定、レバレッジを抑制

「ライト信用」は、低コスト・低リスクでお手軽に始められる信用取引のエントリーモデルサービス。

投資経験がなくても申込みが可能なほか、自己資金の範囲を超えた注文は制御されるため、「売り」で収益機会を増やしたい、同じ銘柄を繰り返し同じ日に売買したいといった、現物取引には無い信用取引の魅力を手軽に試すことができる。

同社によれば、既にネット証券大手2社でも類似サービスが提供されているが、「ライト信用」は信用取引の取引手数料が条件なしで無料かつ、制度信用取引の買方金利も両社に比べて低いという。

※信用の売建てでは保証金以上の損失を被る場合がある

※申し込み後、所定の審査あり



口座開設から1カ月間、買方金利を年0.99％に

サービス開始を記念し、「ライト信用」の口座を開設した利用者を対象に、制度信用取引の買方金利を口座開設から1カ月間、通常の年2.3％から年0.99％に引き下げる。

優遇期間中に通常の信用取引口座へ切り替えた場合も、優遇金利は引き続き適用される。一方、すでに信用取引口座を開設している利用者がライト信用へ切り替えた場合は、キャンペーンの対象外となる。

キャンペーンは予告なく内容を変更・終了する場合があるほか、対象条件を変更したうえで、または変更せずに期間を延長する可能性がある。