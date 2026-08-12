PayPay証券で2026年7月1日～31日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠の銘柄を、買付金額と積立件数のランキング形式で紹介します。

ランキングを見ると、買付金額では「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」、積立件数では「キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)」が1位となりました。

両部門とも米国株や世界株に投資するファンドが上位を占めた一方、「インデックスオープン・日経225」などの日本株ファンドも上位に入りました。

NISAつみたて投資枠ランキング(買付金額／積立件数)

買付金額ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

3位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

4位 iFreeNEXT FANG+インデックス

5位 インデックスオープン・日経225

積立件数ランキング

1位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

2位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

3位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

4位 インデックスオープン・日経225

5位 iFreeNEXT FANG+インデックス

米国株や世界株に投資する3本が上位を占める

買付金額では「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」が1位、「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」が2位、「キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）」が3位となりました。一方、積立件数では「キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）」が1位となり、「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」が2位、「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」が3位に入りました。順位には違いがあるものの、買付金額・積立件数ともに同じ3本が上位を占めており、米国株や世界株に幅広く投資しながら、長期で資産形成を続けたいという ニーズが引き続き強く表れています。

また、買付金額4位・積立件数5位には「iFreeNEXT FANG+インデックス」が入り、米国の大型テクノロジー株への関心も続いているようです。一方、買付金額5位・積立件数4位の「インデックスオープン・日経225」、買付金額6位・積立件数8位の「eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）」、買付金額9位・積立件数7位の「ひふみプラス」など、日本株ファンドも上位に入りました。米国株や全世界株を中心に据えつつ、日本株の成長も取り込みたいという動きが見られたと考えられます。

さらに、「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」が買付金額・積立件数ともに10位、「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」がともに11位、「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本）」がともに12位となりました。7月は日米株式市場で値動きが大きくなる場面もありましたが、投資対象や地域を分散しながら、短期の相場変動に左右されすぎず、コツコツと積み立てを続ける姿勢がうかがえます。

【買付金額】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30

【積立件数】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30