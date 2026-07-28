「シワを減らすこと」「若く見えること」がアンチエイジングだと思っていませんか？実はそれは大きな誤解です。本来の抗加齢医学が目指すものと、よくある3つの思い込みについて解説します。

今回のテーマは、「アンチエイジングについて特に誤解されていること」です。

本来のアンチエイジングは「機能を長く守ること」

日本抗加齢医学会専門医の五藤先生によると、アンチエイジングについて最も多い誤解は、「外見を若く見せること」が目的だと思われている点だといいます。

本来の抗加齢医学が目指すのは、身体機能・認知機能・代謝機能を長く健全に保つことです。シワや見た目の若さは、その結果として現れる一要素にすぎません。

また、「高価なサプリメントを飲めば老化を防げる」という考え方にも注意が必要です。五藤先生は、サプリはあくまで補助的な存在であり、血糖コントロール・睡眠・運動といった生活習慣の土台が整っていなければ、十分な効果は期待しにくいと強調します。

老化対策は「30代から」始めるべき

「老化は50～60代になってから考えればいい」という考え方も、よくある誤解のひとつです。

実際には、AGEs(終末糖化産物)という“老化物質”の蓄積や動脈硬化は30代頃から少しずつ始まっているとされます。見た目や体調に変化がなくても、体の内側では老化が静かに進んでいることも少なくありません。

だからこそ、アンチエイジングは不調が出てからではなく、若いうちから取り組むことが重要です。五藤先生は、特別なことを一度に始める必要はなく、食事・睡眠・運動を見直す小さな習慣の積み重ねこそが、10年後、20年後の健康を守る鍵になると話しています。

この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。