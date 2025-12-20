老化は"血管から始まる"。医師がすすめる、毎日の入浴で血管を守る方法

あなたが今、健康のためにお金を使っているなら。それよりも、自宅のお風呂に「この温度」で「この時間」浸かることをお勧めします。――この記事では、７万人を超える入浴を医学的に研究してきた 入浴のスペシャリスト・早坂信哉氏の新刊『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』(アスコム)から一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『人は血管から老いていく』

人は血管から老いていく

さて、血流をよくするには、通り道である血管も健康でなければなりません。ところが、血管の老化は知らないうちに静かに進み、気づいたときにはすでに症状が深刻化している……。そんなケースが少なくありません。

血管が老いると、まず硬くなり、血液の通り道が狭くなって流れが悪くなります。「動脈硬化」と呼ばれる状態です。進行すると血圧が上がり、血栓ができやすくなり、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気につながるおそれがあります。血管から始まった老化は、やがて全身に広がっていく─。

でも、ご安心ください。入浴が血管の老化のスピードをゆるやかにしてくれるからです。それには「一酸化窒素(ＮＯ)」という物質を体内で増やすことが有効なのですが、湯船で10分温まるだけで血流が大きく改善され、ＮＯの産生が促進されることが明らかになっています。入浴前後の血液を比較した実験でも、入浴後には血中ＮＯ濃度が増加することが確認されています。

ＮＯの働きは、血管を広げて血流を促進し、血管のしなやかさを保つことで動脈硬化の進行を抑えることです。

さらに、血管内の炎症を抑えたり、血栓(血の塊)ができにくくしたりする作用もあり、その結果、プラーク(コレステロールなどが血管の内側にたまってできる塊)の悪化や破裂を防ぐことにもつながります。

また、湯船に浸かって体が温まると、血管が一時的に広がり、お風呂から上がって体が冷めてくると血管は自然に収縮します。この「拡張」と「収縮」のくり返しは、血管にとってストレッチのような刺激となり、しなやかさを保つのに役立ちます。これほど手軽で、医学的にも信頼性のある健康法は、そう多くはないでしょう。