「なぜあんな冷酷な判断が許されるのか」「なぜ誠実な人が報われるとは限らないのか」。投資の世界で多くの日本人が感じる違和感には理由があります。

本記事では『なぜ金融の勝者はいつも同じ顔ぶれなのか 教養としての金融市場』(鹿子木健/講談社＋α新書)から抜粋し、日本人と欧米人の価値観の違いから、市場という特殊な世界の本質を読み解きます。

日本と欧米の人間観の違い

日本と欧米では、人間をどう描いてきたか、その人間観が大きく異なります。

日本文学において、人はしばしば流れの中で迷い、関係の網の目の中で揺れ、状況に巻き込まれる存在として描かれてきました。意志よりも空気、選択よりも成り行きが物語を進める。責任は個人に集約されにくく、判断は環境に溶け込みます。

一方で、西洋文学に登場する人間は、より明確に「選ぶ者」として描かれます。正解かどうかはわからない。それでも選び、その結果を引き受ける。善悪よりも、選択と帰結が物語の軸になる。避けられなかった悲劇であっても、そこには常に「引き受けた」という含みが残ります。

この違いは、価値の優劣を示すものではありません。ただ、人間をどう想定してきたかの違いです。そしてこの人間観は、市場や金融を前にしたときの態度にも、静かに影を落としています。

日本人が投資の世界で戸惑い続ける理由は、知識が足りないからでも、勉強が足りないからでもありません。もっと手前の段階で、世界をどう見るかという座標が異なっているのです。

日本社会では、長い時間をかけて「和」を重んじる価値観が育まれてきました。空気を読むこと、場を乱さないこと、一人だけが勝ちすぎないこと。全体がある程度納得している状態を保つこと。

これらは、日本社会を安定させてきた、きわめて洗練された倫理です。成熟した共同体でなければ成立しない、美しい価値観でもあります。

問題は、この倫理を、そのまま投資の世界に持ち込んでしまうことにあります。市場は、協調や納得を目的にして設計されていません。誰かの気持ちを調整する機能も、そもそも備えていない。市場が問うのは単純です。その構造が、機能し続けているかどうか。

欧米型の市場では、勝つか、退場するかという整理が、最初から織り込まれています。ここで多くの日本人は誤解します。「勝者とは、運がよかった人だ」「たまたまうまくいった人だ」と。

しかし実際には違います。市場で勝者と呼ばれるのは、偶然うまくいった人ではありません。ルールの内側で、機能的に振る舞っている人間です。

市場は競技場ではありません。スタートラインがあるわけでも、公平な条件が保証されているわけでもない。

日本人投資家が戸惑う場面には、共通する問いがあります。「なぜ、あの行動が許されるのか」「なぜ、あれほど冷酷な判断が評価されるのか」「なぜ、倫理的に疑問のある行為が合法なのか」。

これらの疑問は、自然で健全な感覚に基づいています。ただし、その問い自体が、すでに別の世界の物差しで市場を測っていることも示しています。

投資の世界で評価されるのは、善意でも誠実さでも努力でもありません。評価されるのは、制度の内部で、どれだけ機能的に振る舞えたかだけです。感情をどこまで切り離せたか。空気をどこまで無視できたか。「正しさ」より「機能」を選べたか。

欧米の投資家が冷酷に見えることがあります。しかしそれは、感情が欠如しているからではありません。あらかじめ、「ここは感情を持ち込まない場所だ」と理解しているだけなのです。

一方で日本人は、市場を無意識に「話し合いの場」として捉えがちです。説明すればわかってもらえる。納得が共有されれば是正される。不合理はいずれ正される。

しかし市場は、そのような期待に応えるようには設計されていません。むしろ、感情を排除するために作られた場所です。だからこそ、日本人には不可解に見える行動が、市場では合理的であり、称賛される。

その不可解さの正体は、理解力の差ではありません。見ている地図が違う。立っている座標が違う。ただそれだけのことです。

この違いを認めないまま市場に立つと、人は消耗します。「自分は何か間違っているのではないか」「なぜ自分だけがうまくいかないのか」。

しかし多くの場合、違っているのは物差しの持ち込み方です。投資の世界は、知識の試験ではありません。世界観の試験です。どれだけ知っているかではなく、どの見方で世界を見ているか。その差が、結果として表に出ます。

次に扱うのは、その前提の違いが決定的な形で表れてきた分岐点です。理解することがまだ可能だった世代と、市場に参加せざるを得なかった世代。その間に横たわる断層が、投資と金融の見え方をどれほど変えてしまったのかを見ていきます。

そしてその断層は、日本が置かれてきた歴史的条件と、切り離して考えることはできません。