楽天銀行は6月8日、「円定期預金 夏のボーナスキャンペーン第2弾」を開始した。キャンペーン期間は7月31日まで。

今回のキャンペーンでは、円定期預金1年ものの金利を通常の年0.40%(税引前)から年1.20%(税引前)へ引き上げる。税引後の金利は年0.956%となる。

1年もの定期預金が年1.20%に

対象となるのは円定期預金1年もの。通常の預け入れに加え、定期預金積立購入や「元利自動継続」「元金自動継続」による預け入れも対象となる。

最低預入金額は1,000円で、1円単位で預け入れできる。

楽天銀行によると、キャンペーン期間中に300万円を1年間預け入れた場合、税引後の受取利息は約2万8680円となる。

6カ月もの特別金利キャンペーンも実施中

楽天銀行では現在、円定期預金6カ月ものを対象とした「夏のボーナスキャンペーン第1弾」も実施している。

6カ月ものの特別金利は年1.00%(税引前)、税引後は年0.796%。300万円を180日間預けた場合の税引後利息は約1万1776円としている。

キャンペーン概要

対象商品：円定期預金1年もの

キャンペーン期間：2026年6月8日～2026年7月31日

特別金利：年1.20%(税引前)

税引後金利：年0.956%

最低預入金額：1,000円

預入単位：1円

なお、ボーナスシーズンに合わせた主な定期預金の金利アップキャンペーンの状況は次の通り。

SBJ銀行(1年もの・年1.35%)

UI銀行(3カ月もの・年1.25%)

auじぶん銀行(1年もの・年1.20%)

住信SBIネット銀行(1年もの・年1.20%)

※各銀行により適用条件やキャンペーン期間は異なる

日銀の利上げを背景に、銀行各社では預金獲得に向けた金利競争が活発化している。預入期間や適用条件、満期後の取り扱いなどを比較しながら、自分に合った預け入れ先を検討したい。