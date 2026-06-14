「ダイエット中なのでサラダ中心にしています」という人は少なくありません。しかし、内容によっては、かえって痩せにくい体につながることもあります。

今回のテーマは、「サラダ中心の食生活が逆効果になる理由と対策」です。

ドレッシングとタンパク質不足が落とし穴

「サラダだからヘルシー」と思い込みがちですが、実はドレッシングや具材次第で高カロリーになることがあります。たとえば、ごまドレッシングは大さじ1杯で約60kcalほどあり、たっぷりかければそれだけで100kcal以上を上乗せしてしまいます。

さらに中路先生が注意点として挙げるのが、「タンパク質不足による基礎代謝の低下」です。食事をしたあとに消費されるエネルギー（食事誘発性熱産生／DIT）は、タンパク質では摂取エネルギーの約30％が熱として消費される一方、糖質は約6％、脂質は約4％程度にとどまります。中路先生によると、タンパク質を極端に減らした食事を続けると、“食べたものを燃やす力”そのものが低下し、痩せにくい体につながりやすいといいます。

サラダにタンパク源をプラスするのが正解

また、生野菜ばかりに偏った食事にも注意が必要です。体を冷やしやすく、腸の動きや血流の低下につながることがあります。さらに、食物繊維を過剰に摂りすぎると、鉄・亜鉛・カルシウムなどのミネラル吸収を妨げ、貧血や疲労感の原因になる場合もあります。

中路先生は、こうした偏りを防ぐためには「サラダにタンパク源を組み合わせること」が大切だと話します。具体的には、ゆで卵、豆腐、ツナ、サバ缶、鶏むね肉などを加えるだけでも、栄養バランスは大きく改善されます。

中路幸之助 なかじこうのすけ 1991年に兵庫医科大学を卒業後、 兵庫医科大学、獨協医科大学を経て、1998年 医療法人協和会に所属。 2003年から現在まで、医療法人愛晋会中江病院の内視鏡治療センターで臨床に従事している。 専門分野はカプセル内視鏡・消化器内視鏡・消化器病。学会活動や論文執筆も積極的に行っており、日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本消化器病学会専門医・指導医・学会評議員、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・学術評議員、日本消化管学会代議員・近畿支部幹事、日本カプセル内視鏡学会認定医・指導医・代議員を務めているほか、 米国内科学会(ACP)の上席会員(Fellow)でもある。 この監修者の記事一覧はこちら

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