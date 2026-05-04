【5月権利確定】配当利回り4％超も! NISAで選びたい“実用系優待”銘柄4選

5月は株主優待の権利確定銘柄が比較的少ない一方で、実用性の高い優待を用意している企業もあります。せっかくなら、日常生活で使える優待に加えて、配当利回りも意識して選びたいところです。

本記事では、5月に権利確定する、デジタルギフトや買物優待券など“使える優待”と配当の両面で注目したい4銘柄を紹介します。

【5月権利確定】NISAで保有するのに向いている銘柄

これから株式投資にチャレンジしたい方は見逃せない、5月に権利確定する優待銘柄。株主優待と高配当を狙える銘柄として、クリエイトSDホールディングス、FPパートナー、ウェザーニューズ、パソナグループを紹介します。

いずれの銘柄も、優待を受けるための株式保有期間の条件はありません。今から購入しても、すぐ優待を受けられます。

※投資による利益を保証するものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。

NISAの成長投資枠で保有したい銘柄

今回ピックアップした銘柄について解説していきます。

※予想配当利回りなどの数字はすべて2026年4月30日時点

クリエイトSDホールディングス(3148)

クリエイトSDは、東京・神奈川・千葉・愛知など関東・東海エリアをメインにドラッグストア・調剤薬局を展開している企業です。

株主優待では、1枚500円相当の買物優待券を贈呈しています。受け取れる枚数は、保有株式数に応じて以下のとおりです。

100株以上：3枚(1,500円相当)

300株以上：8枚(4,000円相当)

1,500株以上：16枚(8,000円相当)

3,000株以上：24枚(12,000円相当)

優待券は「ドラッグストア クリエイト エス・ディー」などの自社店舗で利用できますが、調剤薬局では利用できない点に注意しましょう。また、対象店舗のない地域に住んでいる場合は、全国共通お米券あるいはカタログギフトのいずれかに変更することも可能です。

会社の予想配当利回りは2.76％となっています。

FPパートナー(7388)

FPパートナーは個人および法人に対し、ファイナンシャル・プランニングの提供や保険商品の販売など、お金の総合サービスを提供する企業です。「マネードクター」のブランドで知られています。

株主優待では、100株以上保有者に対し、3,000円分のデジタルギフトカードを贈呈しています。対象となる交換先はPayPayマネーライト、Amazonギフトカード、QUOカードPayなどとなっています。

交換先は変更となる可能性があるため、都度確認しましょう。会社予想の配当利回りは、4.25％です。

ウェザーニューズ(4825)

気象・防災情報のアプリ「ウェザーニュース」を手掛けている企業です。アプリでは「ニュース」ですが、会社名は「ニューズ」となっています。

2026年4月には、ウェザーニュースアプリが全世界対応となりました。海外でも天気予報・雨雲レーダーが閲覧でき、渡航先での天気のチェックが簡単にできます。

株主優待では、200株以上の保有者に対して「ウェザーニュース」や「ウェザーニュースPro」の会員専用サービスを無料で提供しています。ウェザーニュースProは月額680円(税込)の有料サービスです。

2026年5月期(および2026年2月・4月開示情報)において、40周年記念配当の実施や株式分割に伴う配当予想の修正(増配)を発表しました。期末配当が当初予想から大幅に引き上げられ、記念配当を含む増配となる見込みです。

パソナグループ(2168)

総合人材サービスを展開するパソナグループでは、2種類の株主優待を用意しています。1つ目は「抽選式株主優待」であり、自社グループが手掛ける、地方創生事業に関連した品物が当たります。

具体的には宿泊券・食事券・食品・お酒など、2026年5月期は合計22種類です。

2つ目の優待は、淡路島の自社レストランで利用できる優待食事割引券(30％割引)、淡路島のテーマパーク「ニジゲンノモリ」で使える優待利用割引券(50％割引)です。こちらは抽選ではなく、1単元以上を保有している株主に贈呈されます。

淡路島で使える優待が多く、観光のついでに利用できそうです。会社の予想配当利回りは4.5％程度と高水準です。