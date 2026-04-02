相続した不動産は保有・活用・売却のどれが正解? 最もやってはいけない選択肢は

「相続は終わりました。でも、この不動産をどうすればいいのか分からないのです」

相続相談の現場では、こうした声をよく耳にします。分割協議がまとまり、不動産の名義変更登記も終わった。手続きとしての相続は一区切りついたはずなのに、むしろそこから悩みが始まるのです。

実際、相続不動産の問題は「誰が相続するか」よりも、「相続した後にどう向き合うか」にあります。

相続は“スタートライン”にすぎない

多くの人が誤解しがちですが、不動産相続はゴールではありません。むしろ、それは新しい責任の始まりです。

相続人が不動産を取得した瞬間から、

固定資産税の負担

管理責任

修繕や更新投資

空室・賃料下落リスク

将来の大規模修繕・建て替え・売却の判断

といった問題に直面します。

つまり、不動産を相続するということは、資産を引き継ぐと同時に、経営責任を引き受けることでもあるのです。

たとえば、築30年の賃貸アパートを相続した場合、今は満室で家賃収入が安定していても、5年後には大規模修繕が必要になるかもしれません。10年後には建て替えの判断を迫られることもあります。相続した時点で、そうした将来の選択肢とコストを見据えておく必要があるのです。

相続不動産の判断は「3つの選択肢」で考える

不動産を取得した後の選択肢は、大きく3つに整理できます。

保有する

現在の利用状況が安定しており、将来も大きな問題がない場合は、そのまま保有するという選択肢があります。

例えば

安定した賃貸収入がある

管理体制が整っている

将来的な資産価値が見込める

といった場合です。

ただし、この場合でも重要なのは、「現状維持」を選ぶのではなく、将来の修繕や更新投資を含めた長期計画を立てることです。

活用する

相続した不動産が十分に活用されていない場合、再活用によって価値を高める可能性があります。

例えば

老朽アパートの建替え

低未利用地の賃貸活用

事業用施設の誘致

定期借地などによる長期賃貸

といった方法です。

ただし、活用には投資リスクが伴います。立地条件、需要、資金計画等を慎重に検討しなければ、逆にリスクを増やしてしまうこともあります。

売却する

最も合理的な選択が売却であるケースも少なくありません。

例えば

収益性が低い

修繕費が過大

管理の担い手がいない

将来の需要が見込みにくい

といった場合です。

「先祖代々の土地だから売れない、売ったらいけない」と考える人もいますが、資産を守ることと、不動産を持ち続けることは必ずしも同じではありません。

場合によっては、売却して資産を組み替える方が合理的な選択になることもあります。

判断を誤らないための3つの視点

相続不動産の判断を誤らないためには、次の3つの視点が重要です。

1.キャッシュフローを把握すること

収入と支出を整理し、年間でどれだけの利益や負担が発生するのかを確認します。

たとえば、年間家賃収入が300万円でも、固定資産税、管理維持費、水光熱費、保守点検費、管理業務委託費、修繕費などを差し引くと、手元に残るのは100万円程度ということもあります。さらに空室リスクや大規模修繕の負担を考慮すると、実質的な収益性は見かけよりも低い場合が少なくありません。

2.将来の投資負担を想定すること

築年数が古い物件であれば、大規模修繕や設備更新が必要になる可能性があります。

3.自分がどこまで関与できるかを考えること

不動産の管理には時間と労力が必要です。自分が主体的に関わるのか、それとも管理会社に委託するのか。その体制によっても判断は変わります。

相続不動産に必要なのは「経営視点」

相続した不動産は、思い出の象徴であると同時に、冷静な経営判断を求められる資産です。

感情だけで判断すれば、将来の負担につながる可能性があります。一方で、数字だけで判断すれば、家族の思いを軽視することにもなりかねません。

大切なのは、感情と合理性の両方を整理した上で意思決定することです。

相続不動産は「どう活かすか」が問われる

相続によって不動産を取得したとき、本当に重要なのは「持つかどうか」ではなく、「どう活かすか」です。

保有するのか。活用するのか。それとも売却するのか。

放置するという選択肢は捨ててください。そのうえで、それぞれの選択肢を冷静に比較し、将来を見据えて判断することが、相続後の不動産と上手に向き合う第一歩になります。

相続不動産は、放置すれば負担になり、適切に向き合えば大きな資産にもなります。

その違いを生むのは、相続人自身の判断なのです。前回の分割協議での準備が、相続後の判断の質を左右します。