【神奈川県・地価上昇率ランキング】「横浜駅じゃない」地価上昇率1位になった“隣駅”の正体

神奈川県の2026年の公示地価(住宅地)は、前年比3.4%増の22万1,100円/㎡でした。その中でも特に地価が上昇しているのは、どのエリアなのでしょうか。本稿では、国土交通省の地価公示をもとに、神奈川県・住宅地の地価上昇率が高かったエリアをランキングで紹介します。

【2026年版】神奈川県・住宅地の地価上昇率ランキング

神奈川県の住宅地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、戸部駅が最寄りの「横浜市西区中央1丁目4番3」でした。

次いで、2位は「辻堂」(藤沢市辻堂3丁目6353番17外)、3位は「横浜」(横浜市西区岡野1丁目18番6外)、4位は「逗子」(三浦郡葉山町堀内字五ツ合537番2)、同じく4位は「逗子」(三浦郡葉山町一色字眞名瀬2511番35外)でした。

ランキングの上位は横浜市が多くを占め、次いで藤沢市が続きました。さらに、住宅地や別荘地として人気の「三浦郡葉山町」も健闘しています。

※最寄り駅は鑑定評価書にある「主要な交通施設」を記載 ※地価上昇率は2025年比 ※国土交通省の地価公示データより作成

横浜市の郊外エリアも多くランクイン

ランキングのトップ20に名を連ねている横浜市には、横浜駅に近い西区のほか、港南区、金沢区、都筑区、港北区などの郊外エリアも見られます。

ここからは、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で公表されている鑑定評価書をもとに、上位5地点の地域特性について解説します。

1位: 戸部

1位は戸部(横浜市西区中央)で、地価上昇率は14.4%でした。鑑定評価書には、「横浜駅から一駅に所在し、容積率が500%であることからマンション適地として希少性は高く、需要は旺盛である」とあります。

ここは最寄り駅に近く、幹線道路沿いに中高層のマンションが建ち並ぶ地域です。土地は平らで利用しやすく、今のところ大きく環境が変わるような特別な要因はありません。当面は、現在の街並みや住環境がこのまま続いていくと考えられます。

2位: 辻堂

2位には、辻堂(藤沢市辻堂)がランクイン。地価上昇率は12%でした。鑑定評価書には、「需要者は藤沢市に地縁を有する居住者が中心であるが、東京や横浜への通勤圏にあるため、同一需給圏外の転入者も多い。画地規模の大きな土地を区画割りして分譲している不動産業者による戸建住宅の供給増加が見受けられる」と記載されています。

このあたりは辻堂駅から歩いて行ける距離にある、落ち着いた住宅街です。今後も周辺環境に大きな変化はないとみられます。交通の便利さと住みやすさのどちらも備えた地域のため、引き続き安定した人気が続く見込みです。

3位: 横浜

3位の横浜(横浜市西区岡野)の地価上昇率は、11.4%でした。鑑定評価書には、「需要者の中心は、東京、横浜、川崎市内へ通勤する一次取得者、買換層である。横浜駅周辺は首都圏有数の高度商業地域で、生活利便性が高いことから市外からの転入者も多く見られる」とあります。

この地域は、横浜駅から徒歩圏内の場所にある、平坦で暮らしやすい住宅地です。すでに住宅地として整っており、今のところ大きく環境が変わるような要因はありません。当面は、現在の街並みや住環境がこのまま続いていくとみられます。

4位: 逗子

4位の逗子(三浦郡葉山町堀内)は、地価上昇率が11.1%でした。

鑑定評価書には、「交通手段は自動車であり、バス圏であることは減価要因にならない。町の中でも特に人気の高い地域で、都心部のパワーカップルを中心に、敷地にゆとりのある物件を中心に需要が高く、建売住宅よりも、購入後注文住宅が建てられることが多い」と表記されています。

森戸海岸に近く、スーパーも徒歩圏内にあるため、自然環境の良さだけでなく生活の便利さも備えた地域です。風致地区(都市の自然景観を守るため指定されている地区)の規制がないため土地を分けて使うこともできますが、広めの敷地を持つ住宅への需要も高いことから、当面は今の街並みや土地利用の状況が大きく変わることはないとみられます。

4位: 逗子

同じく4位には、逗子(三浦郡葉山町一色)がランクイン。

鑑定評価書には、「主な需要者は、当該圏域及び周辺エリアに居住する１次又は２次取得者であるが、一部では、豊かな自然環境や広い土地を求めた都心部からの需要も見られる。最寄駅からはバス便になるが、オーシャンビューなど良好な環境を有する物件の需要は堅調である」とあります。

この地域は、埋立地に一般の住宅などが建ち並ぶ住宅地です。今のところ、周辺環境が大きく変わるような特別な動きは見られません。そのため、しばらくは現在の街並みや住環境がこのまま続いていくと考えられます。