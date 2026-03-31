【千葉・地価上昇率】TOP20の大半が「流山市」! それでもランクインした“流山以外の2市”はどこ?

千葉県の2026年の公示地価(住宅地)は、前年比4.6%増の13万円/㎡となり、47都道府県中9位でした。特に、東京に近い北西部の地域において、高い上昇率がみられます。本稿では、国土交通省の地価公示をもとに、千葉県・住宅地の地価上昇率が高かったエリアをランキングで紹介します。

【2026年版】千葉県・住宅地の地価上昇率ランキング

千葉県の住宅地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、流山おおたかの森駅が最寄りの「流山市美田69番283」でした。

次いで、2位は「初石」(流山市東初石2丁目160番2)、3位は「初石」(流山市西初石4丁目369番29)、4位は「流山セントラルパーク」(流山市平和台5丁目36番18)、5位は「市川」(市川市市川1丁目1037番1)でした。

さらに、6位は「流山おおたかの森」(流山市おおたかの森南1丁目187番37)、同じく6位は「流山おおたかの森」(流山市おおたかの森南1丁目9番16)と続きます。

ランキングの多くを流山市が占め、その他は5位の「市川」(市川市)と、10位の「東成田」(成田市)、14位の「芝山千代田」(成田市)のみという結果となりました。

都内へのアクセスが良好な「流山おおたかの森」「初石」が上位

2026年の地価上昇率ランキングを見ると、1位の「流山おおたかの森」や2位、3位の「初石」をはじめ、都内へ通勤・通学のしやすい地域が目立っています。

ここからは、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で公表されている鑑定評価書をもとに、上位5地点の地域特性について解説します。

1位: 流山おおたかの森

1位は、流山おおたかの森(流山市美田)で、地価上昇率は18.9%でした。鑑定評価書には、「需要者は都心に通勤する流山市又は隣接・近接市に居住する30代〜40代前半の一次取得者層が中心。対象標準地の存する地域は、やや距離があるが流山おおたかの森駅にアクセス可能なことから、地価水準は上昇傾向にある」とあります。

この地域の特性は、当面大きく変わることはなく、今の状態のまま推移していくと見込まれます。

2位: 初石

2位の初石(流山市東初石)は、地価上昇率が18.8%でした。鑑定評価書には、「需要者の中心は流山市内及び周辺市の賃貸住宅等に居住し、平均的所得で家族を扶養する30歳代のファミリー層の第1次取得者で地縁選好性を有する者である。住環境や生活利便性等は概ね良好であり、かつ流山おおたかの森駅へのアクセスも良く住宅需要は旺盛である」と記載されています。

この地域にも、特に注目すべき変化の要因は見られません。整った街並みの既成住宅地で、今後も現在の土地利用の状態が続くと見込まれます。生活の便利さや住環境はおおむね良好で、需要も安定していることから、地価は今後も上昇傾向で推移すると予測されます。

3位: 初石

3位には、初石(流山市西初石)がランクイン。地価上昇率は18.5%でした。鑑定評価書には、「需要者は都心に通勤する流山市又は隣接・近接市に居住する30代〜40代前半の一次取得者層又は買替層が中心。対象標準地の存する地域は、流山おおたかの森駅にもアクセス可能なことから、地価水準は上昇傾向にある」とあります。

この地域の特性も当面大きく変わらず、今の状態のまま推移していくとみられます。

4位: 流山セントラルパーク

4位の流山セントラルパーク(流山市平和台)の地価上昇率は、17%でした。鑑定評価書には、「需要者は、当該駅勢圏にて各種の利便性や良環境を有する土地等を求める購入層であり、比較的に地縁を有する者が中心であるが、都心接近性や各種利便性等から、やや広域的な需要も見込める。人気の高いＴＸ駅勢圏であること、郊外住宅地への需要回帰などから、地価の上昇が継続している」と表記されています。

この地域は戸建て住宅地としての環境が保たれており、今後も大きな変化はなく、現状のまま推移すると見込まれます。住宅市場は、郊外の住宅地を選ぶ人が増えていることや周辺環境の良さなどを背景に堅調で、地価も上昇傾向が続くと考えられます。

5位: 市川

5位は市川(市川市市川)で、地価上昇率は16.5%でした。鑑定評価書には、「同一需給圏内では、分譲マンションの旺盛な需要を反映し、地価は上昇傾向で推移している。生活利便性等の良好な分譲マンション用地は稀少性が高く、市場に供給されたとしても土地の規模・形状等の個別性に大きく影響を受けるため、中心価格帯の把握は困難である」とあります。

これまでは中高層の店舗付きマンションなどが立ち並ぶ商業地域でしたが、近年はマンション建設が相次ぎ、高層マンションを中心とした地域へと変化しています。今後も、高層マンションが中心の地域として推移していくと見込まれます。