洋服の青山から史上最高峰スーツ登場。ゼニアの高級生地と職人のハンドメイド縫製で仕立て

青山商事は4月9日、『洋服の青山』の最上級ブランド「HILTON(ヒルトン)」より、史上最高峰のプレミアムスーツ「HILTONハンドメイドスーツ～プレミアムライン～」を発売した。

同商品は、イタリアの伝統的な2大スタイルを掛け合わせ、日本人の体型に合わせて再構築した同社独自の新モデル。

現在、物価高騰を背景に「エントリープライス」を求める層がいる一方で、「価値ある一着」を求める本物志向の層も存在する。ビジネスの重要な場面で自身を鼓舞するアイテムとして、スーツを位置付けている人もいることから、ハンドメイドならではの柔らかな着心地を保ちつつ、ビジネスシーンで必要な誠実さや信頼感を演出する『洋服の青山』史上最高峰のスーツを企画した。

日本人の体型に合わせつつ立体的な胸元とシャープなシルエットを両立。表地には最高峰ブランドであるエルメネジルド・ゼニアの「ISLAND BREEZE(アイランドブリーズ)」を採用し、上質な光沢と高温多湿な日本の気候に適した清涼感を実現した。熟練職人によるハンドメイド工程を随所に取り入れた総毛芯仕立てで、柔らかな着心地と重厚感を備えている。

ジャガードキュプラ素材の裏地

本切羽仕様

価格は15万2,900円で、主要50店舗とオンラインストアで展開する。