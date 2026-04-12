進化心理学者の研究で判明。世界中の女性が長期的なパートナーに求める資質とは

男女の恋愛や人間関係の疑問を、心理学や行動科学の研究をもとに解説した書籍『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』（土橋優樹／KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、SNSでもたびたび議論になる「初デートは割り勘か、男性が奢るべきか」という問題について考えます。

男女平等の観点から割り勘を支持する声がある一方で、実際の初デートでは男性が多めに支払うケースが多数派とする研究結果もあります。初デートの支払いが与える印象や、その後の関係性にどのような影響を及ぼすのかを見ていきましょう。

初デートは「割り勘」か「男性が奢るべき」か論争

初デートの支払いは、ＳＮＳで毎年のように論争が起きる永遠のテーマです。「男女平等なんだから割り勘でしょ」という声がある一方で、「最初くらいは男性がリードして払ってほしい」という本音も消えていません。

2023年に発表されたウー氏らの研究では、アメリカの大学生552人を調査しました。結果、実際の初デートでは、ほとんどのケースで男性が全額を支払っていることがわかっています※1。また、男女ともに「理想としては割り勘に近づけたい」という声がありつつも、「少なくとも最初のうちは男性が多めに払う」という期待がまだ根強いことも示されました。つまり、「正論としては割り勘もアリ」であっても、感覚としては「初デートでは男性がサッと会計を済ませる」ほうが、今のところ多数派なのです。

ここで、男性の皆さんに少し厳しいことを言わせてください。この奢り奢られ論争に本気で参戦している男性は、正直なところ、男としての役割を理解していません。女性にご飯すら食べさせられない経済力なら、そもそもデートに行っている場合ではないのです。まずは真面目に働いて稼ぐことが先です。

そもそも大前提として、オスという生き物は、太古の昔から「自分の価値を証明する」ために行動してきました。11万年前、文明以前の男たちは、サバンナで一日中食料となる動物を探し回り、命懸けで獣を狩っていたのです。そうして得た獲物を女性や子どもに与えることで、自分の存在を証明していました。女を喜ばせ、女を守るために、危険を冒して食料を調達する。それこそが男の仕事であり、存在する意味だったのです。現代に戻れば、持ち帰るものが獣の肉からお金に変わっただけで、本質は一ミリも変わっていません。

外で仕事を頑張り、その対価として稼いだお金で、女性を快適な暮らしに導く。この資本主義の時代においても、男として生まれた以上、稼ぐことから逃げることはできないのです。進化心理学者デイヴィッド・バスの研究でも、世界中の女性が長期的なパートナーに求める資質として、「経済的資源」と「寛大さ」は常に上位に挙げられています。

好きな女性と長期的に良好な関係を築いていきたいなら、まず一生懸命働いてお金を稼ぎ、経済的に安心させてあげることが、男としての最初の一歩なのです。

一方で、女性の皆さんにも伝えておきたいことがあります。「奢ってもらって当たり前」という態度は、恋愛市場において極めて危険です。多くの男性は、社会という競争の場で時間と労力を使い、責任を背負いながらお金を稼いでいます。その背景への想像力も感謝もなく、ただ「当たり前でしょ」という態度で食事を受け取られたとき、いい気分になる男性はいません。はっきり言います。リスペクトを感じられない女性に対して、男性は「一時的な関係」を望むことはあっても、「人生を共にするパートナー」にしたいとは決して思いません。

もしデートで男性が支払ってくれたなら、「ありがとう。今日はご馳走様。次は私に出させてね」と、想いを込めて感謝を伝えられるのが理想です。この一言があるかどうかで、男性の受け取る印象は大きく変わります。たった一言の感謝と配慮があるだけで、「この子いい子だな」「また会いたい」という気持ちは大きく高まるのです。理想的な関係とは、男と女は役割が違うという前提を理解し、その違いをお互いにリスペクトできる関係です。

※Wu, H., et al. (2023). Gender roles in the millennium: Who pays and is expected to pay for romantic dates? Psychological Reports, 126(2), 791–811.