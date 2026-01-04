どんな女性と付き合うかで男は格付けされる──一流・二流・三流の決定的な違い

この記事では、「一流・二流・三流の違い」を、色気・人間関係・ファッション・聞き方・夜の所作など、あらゆる角度から浮き彫りにした『一流の男 二流の男 三流の男』(潮凪洋介/あさ出版)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『どんな女性と付き合うか』。

一流は、互いのビジネスと幸福度が向上する会話ができる相手を選ぶ

二流は、最上級に好みの女性を選ぶ

三流は、孤独を埋めるためにNOといわない隣人を選ぶ



異性との交際は、ただのロマンスではない。人生の航路を左右する重要なコンパスだ。選び方1つで、幸福度もビジネスの成果も変わってくる。交際相手は｢人生の同伴者｣であると同時に｢成長と成果の同伴者｣でもあるからだ。

一流は、｢互いのビジネスと幸福度が向上する会話ができる相手を選ぶ｣

一流の男は、ともにステージアップできる女性を探す。

外見の好みは大切だが、それ以上に大事なのは｢思考力、向上心｣と｢会話が噛み合うかどうか｣。

彼女とアイデア交換をするとき、ビジネスや生き方をアップデートしあえる手ごたえを感じるだろうか?例えば、週末のカフェで｢このイベント企画、最後に参加者を感動させられないかな?｣と提起すれば、彼女は｢それならこう改善できるかも｣と別解を複数並べられるだろうか。

ジャズセッションのごとく、即興で響き合えるか?一流は思考パターンや感情が不安定で、発展的思考に乏しい女性とは本命交際はしない。

｢君と話すと俺、妙にクリエイティブになるんだよな｣頭をフルで回転しても、同解像度の経験値で話し合えて、会話リズムが噛み合い続ける。そんな互いの幸福度が掛け算で膨らむ相手を選ぶのである。

二流は、｢最上級に好みの女性を選ぶ｣

二流の男は、どうしても｢外見スペック｣にとらわれる。自分史上いちばん外見が好みの女性と交際できれば、人生がバラ色になると信じている。見た目だけ見て、ソフトも向上心も甘めチェック。しかし、話題が噛み合わなければ、どんな美女でも、砂を噛むような空間になる。もっと言えば、論理と感情が崩壊暴走する相手とは、間違っても結婚はしないほうがいい。

バーで並んで座り｢ワインは好き?｣と聞いたら、｢まあまあ｣と返ってくる。未来のビジョンや心の深部へ掘り下げはなく、キャッチボールが頓珍漢でそれを指摘すると逆切れ。それでも｢隣にいる美女｣というアクセサリーに酔い続ける。

見た目は好みの8掛けでも、ソフト充実LADYを選んだほうがいい。

三流は、｢孤独を埋めるためにNOといわない隣人を選ぶ｣

三流は、たまたま近くにいた孤独な女性を選ぶ。正確にはその人を選んではいない。女性も｢自分は恋人じゃなく、空席を埋めるエキストラ代わり｣と気づく。好きとささやく気にもなれず、熱愛カップルに憧れを抱き、損をしている感を抱き続ける。

まずは、女友達を増やし、人として心を通わせる。複数とフラットに友情を育みながら、恋の予感がする異性と深く関わる。

フラれたっていい。傷つき、胸を焦がすことができたなら、それは本当の恋に挑んだ証なのだから。

交際相手は装飾ではなく航路を決める羅針盤。誰と歩くかで人生の深みと成果が変わる。 共鳴し合い未来を育てる伴走者を選ぶ一流に、見た目だけの偶像を選ぶ二流。

三流は、孤独をいやす沈黙の隣人を選ぶ。