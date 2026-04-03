【2026年4月】個人向け国債の金利が上昇! 変動10年・固定5年・3年は何%? 100万円の利子も試算

本日、財務省より「個人向け国債」の最新条件(2026年4月募集分)が発表されました。「変動10年」「固定5年」「固定3年」の金利は、それぞれどのように設定されたのでしょうか。本稿では、個人向け国債の最新の金利に加え、100万円購入した場合の利子シミュレーションも紹介します。

個人向け国債とは? 「変動10年」「固定5年」「固定3年」の特徴

個人向け国債とは、日本国政府が発行する個人投資家向けの債券です。国が責任をもって元本や利子を支払うため、安全性の高い商品として知られています。また、「1万円から1万円単位」という少額から購入できる点も魅力の一つです。

個人向け国債には、「変動10年(変動金利型10年満期)」「固定5年(固定金利型5年満期)」「固定3年(固定金利型3年満期)」の3つのタイプがあり、それぞれ金利の仕組みや満期日が異なります。

変動10年は、適用される利率が半年ごとに見直され、市場金利の動きに対応しやすいのが特徴です。固定5年と固定3年は、購入時に決まった利率が満期まで変わらず、安定した利子を受け取れる点がメリットです。

なお、発行から1年経過後は、いずれのタイプもいつでも途中換金が可能です(その場合、直前2回分の利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれる)。

2026年4月募集の金利はそれぞれ何%?

個人向け国債(2026年4月募集分)の募集期間は、2026年4月6日(月)〜4月30日(木)。発行日は、2026年5月15日(金)です。

そして、「変動10年」「固定5年」「固定3年」の金利は、以下のように設定されました。

・変動10年(第193回債): 1.55%(税引後1.2351175%)※初回適用利率

・固定5年(第181回債): 1.79%(税引後1.4263615%)

・固定3年(第191回債): 1.51%(税引後 1.2032435%)

2026年3月募集分の金利と比べると、変動10年は0.15%、固定5年は0.21%、固定3年は0.17%アップとなっています。

個人向け国債には3つのタイプがあることから、「どれが最もお得か」で選びたくなるかもしれません。しかし、本当に大切なのは、「いつ・何に使うお金なのか」という目的に合わせて選ぶことです。

もっとも、個人向け国債は金利や満期によって受け取れる利子が異なります。商品選びの参考にするには、受け取れる金額を具体的に把握することもポイントです。

そこで次に、今回発表された個人向け国債を100万円購入した場合、どのくらいの利子が受け取れるのかをシミュレーションで見ていきましょう。

個人向け国債を100万円購入した時の利子は

2026年4月募集分の個人向け国債を100万円購入した場合のシミュレーションでは、「変動10年」「固定5年」「固定3年」で受け取れる利子は、それぞれ以下の通りとなりました。

＜変動10年＞

銘柄: 変動10年 第193回債

金額: 100万円

発行日: 2026年5月15日

償還日: 2036年5月15日

受取利子の合計は筆者計算

なお、変動10年は半年ごとに金利が変わるため、将来の利子総額を正確に計算することはできません。ここでは、発表金利の1.55%が、この10年間ずっと同じ水準で続くと仮定して、受け取れる利子額のイメージを示しています。

＜固定5年＞

銘柄: 固定5年 第181回債

金額: 100万円

発行日: 2026年5月15日

償還日: 2031年5月15日

受取利子の合計は筆者計算

＜固定3年＞

銘柄: 固定3年 第191回債

金額: 100万円

発行日: 2026年5月15日

償還日: 2029年5月15日

受取利子の合計は筆者計算

なお、これらのシミュレーション結果は「受取利子」の合計です。実際に受け取る金額は、「元本＋受取利子の合計額」になります。また、この受取利子は、税引前の金額です。個人向け国債は、半年ごとに利子が支払われ、その都度20.315%の税金(所得税＋復興特別所得税＋住民税)が引かれる点にも注意しましょう。

自分に合った個人向け国債を選ぼう

2026年4月募集分の個人向け国債の金利は、変動10年が1.55%、固定5年が1.79%、固定3年が1.51%と、それぞれ設定されました。個人向け国債は、お金の使い道や使う時期に合わせて選ぶことが大切です。今回発表された金利やシミュレーションも参考にしながら、ご自身の目的に合ったタイプを検討してみましょう。