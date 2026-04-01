4～5月は高配当株投資の勝負どころ! この時期に“有望銘柄”を見抜く方法

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今回のテーマは『5月の本決算シーズンは高配当株投資の勝負どころ』。

5月の本決算シーズンは高配当株投資の勝負どころ

4～5月は毎年確実に訪れる買い場

4月下旬から5月中旬にかけては、多くの3月決算の日本企業が本決算(1年間の総決算)を公表する、いわゆる本決算シーズンです。

増配や配当方針の変更が併せて発表されることが多く、増配株が続出するため、高配当株投資家にとって1年で最も重要な時期です。

確認する際は、各社ホームページで公開される｢決算短信｣と｢決算説明資料｣を見るのが基本です。

確認すべき具体的なポイントは、｢前期の売上·利益実績はどうか?｣｢今期の売上·利益予想はどうか?｣｢今期の配当はどうか?｣の3点です。

まずは保有銘柄や気になる銘柄の決算を優先的に確認し、決算後は｢増配により配当利回りが急上昇｣した企業も必ずチェックしましょう。

｢増配=魅力上昇｣であるため、今までノーマークだった企業が一気に有望株に変わる可能性もあるのです。

特に、事前分析で優良と判断していた銘柄が増配を示した場合は配当方針·業績·財務状況を改めて確認した上で、積極的に購入を検討してもよいでしょう。

反対に、多少の減益予想が出ても配当を維持してくれれば多くの場合問題はないです。

ただし、減配予想が発表された銘柄は、売却を検討して新たな投資先を探す判断のタイミングとなります。

増配額と配当性向を併せて確認する

特に5月は企業の決算が短期間に集中するため、すべての高配当株を一度にチェックすることは困難です。

そこで、まずは｢増配を発表した銘柄｣を優先的に確認しましょう。

増配が発表された場合は、｢増配額と増配後の配当性向｣と｢累進配当やDOEなどの配当方針の変化｣をセットで確認することが大切です。

例えば、配当性向が30%の銘柄が1株あたりの配当金を従来の10円から20円に倍増させた場合、利益が同じなら配当性向は30%から60%に上昇します。

配当性向が60%では増配余地が乏しいため、累進配当やDOEといった配当方針が伴っていなければ投資しづらくなります。

一方で、1株あたりの配当金を10円から20円に倍増させたとしても、利益予想が上昇しており配当性向が30%から40%程度の上昇にとどまる場合もあります。

この場合は、決算資料で事業環境の改善が今後も続くかを確認し、継続が見込めるなら魅力度が大きく上昇したと評価できます。

併せて、売上高や営業利益が前年を上回っているか、今期の業績予想が増収増益となっているかもチェックしましょう。

決算チェックは唯一無二のスキル

ここまで説明した通り、本決算では｢今期の業績予想·配当の変化·事業環境の変化｣を同時に見る必要があります。

同時期に多数の銘柄をチェックするには経験を積む必要がありますが、身につけると高配当株投資家にとって唯一無二の｢強力なスキル｣となります。

あまり表には出てきませんが、優れた投資家は決算で見るべき要点を明確に持ち、それを素早くチェックできるのが特徴です。

好決算企業を買う前は、配当利回りを必ずチェック

決算を確認し｢好決算だ｣と判断して買い向かう際、忘れてはいけないのが配当利回りのチェックです。

具体的には｢配当利回りがその企業の過去と比べて低くないか?｣と｢配当利回りが自分が買ってもよいと思える水準に達しているか?｣の2点を確認しましょう。

もちろん、ほかの要素も総合的に踏まえて判断しますが、この2点は特に重要です。

これを確認することで、不自然に高利回りな｢罠銘柄｣を掴むリスクを避けられます。

本決算シーズンに集中して企業をチェックすると、多すぎて困るほど有望銘柄が続出します。

その中から厳選して購入できれば、高配当株ポートフォリオは盤石になっていきます。

また、増収·増益·増配を発表した好決算企業は株価が急上昇することもあります。

｢ちょっと買いづらいな｣と感じるかもしれませんが、あらかじめ｢この配当利回りなら買う｣という目標水準を決めておくことで、｢あのとき買っておけばよかった…｣という後悔を防げます。

このような、株価が上昇している場面での｢順張り投資｣には高値掴みのリスクがありますが、納得できる配当利回りで買っているのであれば、一時的に含み損を抱えることになっても大きな問題はありません。