新NISAで資産形成＋“年100万円”を狙うなら? つみたて投資枠と成長投資枠の最適解

“年収プラス100万円”が視野に入ると話題の書籍『普通の会社員のための高配当株×インデックス 二刀流投資術 - 自動的に年収プラス１００万円を目指す -』(プラズマコイ／ワニブックス)。著者であり、Xで人気上昇中の兼業投資家・プラズマコイさんが自ら実践している「配当金を受け取りながら資産を増やす」ための方法を、書籍の中から抜粋して紹介します。

今回のテーマは『目的に合わせて新NISA枠を使い分ける』。

目的に合わせて新NISA枠を使い分ける

新NISAは長期投資に適している

新NISAとは、2024年1月に恒久化された少額投資非課税制度です。

つみたて投資枠と成長投資枠の2つの枠を活用することで、1人あたり生涯1800万円、年間では360万円分まで株式や投資信託などが非課税で運用できます。

いわゆる老後2000万円問題がほぼ新NISAの枠でカバーでき、夫婦なら枠が2倍の生涯3600万円になるため、活用しない手はないほどの｢神制度｣といえます。

また、売却益や配当金に課税されない点は大きな魅力ですが、NISA口座で売買を繰り返すとその都度、年間投資枠を消費してしまうため、売買サイクルの早い短期売買よりも長期保有するスタンスでの投資に適しています。

特に長期で二刀流投資を行う上で、新NISAは非常に相性がよく、長期投資家にとって新NISAを上手く使うスキルは必修科目といってもよいでしょう。

具体的には、外国株のインデックスファンドをつみたて投資枠で毎月コツコツ積み立てながら、配当利回りが4%を超えるような日本の高配当株を成長投資枠で保有することで、資産増加と配当収入という、二刀流投資の二本柱を非課税で享受できます。

また、新NISAの投資額の上限は年間最大360万円ですが、無理にフルまで埋める必要はありません。

家計状況に合わせ、自身のペースで長期でゆっくり着実に埋めていけば大丈夫です。