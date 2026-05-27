「宝くじで大金が当たれば人生は幸せになる」――そう思っていないでしょうか。『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)では、多くの富裕層と接してきた歯科医師・井上裕之氏が、“幸せになる高額当選者”と“不幸になる高額当選者”の違いについて解説しています。なぜ、大金を手にしても破産や人間関係のトラブルに陥る人がいるのか。その背景にある「お金との向き合い方」を紹介します。

「宝くじの高額当選者」で幸せになる人と不幸せになる人の違い

私は、「お金は、人に感謝されていただくもの」と解釈しています。

潜在意識の世界では、

「相手に感謝されることなく受け取るお金は、使い方を間違えると、自分に対して悪い結果をもたらしやすい」と考えられています。

たとえば、宝くじ。

「宝くじで高額当選をした人は、その当選金額を使い果たして破産する」

「宝くじで億万長者になった人の7割が自己破産する」

「宝くじに当選した人の約3分の1は、数年以内に破産している」

といった情報を見かけます。実際は、どうなのでしょうか？

アメリカでは、恐ろしいことに、

「大家に財産の3分の1を騙し取られ、実の弟が雇った暗殺者に命を狙われ、事業への投資も失敗し、当選3カ月後には自己破産した当選者」

「愛人とその共犯者に殺害された当選者」

「妻に毒殺された疑いのある当選者」

などが実在するそうです。

一方、日本国内で、宝くじの高額当選者と破産の関係をリサーチした公的なデータは見つかりませんでした。

ただし、みずほ銀行が「1000万円以上の高額当選者」に『【その日】から読む本』という小冊子を配布しています。

「ローンや借金の返済を優先すること」

「当選について知らせる人をリストアップすること」

「仕事は辞めないようにすること」

「冷静になって落ち着くこと」

といった心構えを啓発していることを考えると、当選金を浪費して破産したり、詐欺に遭ったり、財産トラブルに巻き込まれたりする当選者が増えていることがうかがえます。

一方、(私の知人がそうなのですが)何度も高額当選しているのにトラブルに巻き込まれることはなく、充実した人生を過ごしている人もいます。

では、不幸になる高額当選者と、幸せになる高額当選者の違いは、何でしょうか。 ひと言でいうと、「身の丈」だと思います。

一時的な大金に興奮せず、身の丈に合った使い方をしていれば、破綻することはありません。

実際、知人は、何億という当選金が入っても、生活スタイルを変えませんでした。

大金が入っても散財したり、生活習慣を変えたり、仕事を辞めたりしない。「親の介護費用に回す」「視野を広げるために、いろいろな経験をする」「子どもの教育費用に回す」など、成長と貢献のために使う。

自分を見失わないで「目的のある使い方」をすれば、そのお金は循環し、充実した生活を送ることが可能です。

また、宝くじの当選や遺産相続など、自分で稼いだわけではないお金に対して欲を見せないこと。不労所得を当てにしたり、独り占めしたりしないこと。

お金=感謝です。

「誰かに感謝されるようなお金の稼ぎ方、使い方」を考えたほうが、人生は豊かになります。