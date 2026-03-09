一戸建てを買って住みたい首都圏の街ランキング、千葉エリアが上位独占の理由とは?

LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)」は3月5日、「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した! 買って住みたい街ランキング(首都圏版・一戸建て購入編)」を発表した。

2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した! 買って住みたい街ランキング(首都圏版・一戸建て購入編)

同ランキングは2025年1月1日～12月31日、LIFULL HOME'Sに掲載された東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の新築・中古一戸建てへの問合せ数を駅別に集計したもの。価格相場は、2025年にLIFULL HOME'Sに掲載された中古一戸建ての価格(中央値)としている。

総合1位には、都心から約65km離れた千葉県の「八街」が輝いた。特急利用で都心まで約60分、千葉市内へは約30分とアクセス面での現実味があり、延べ床面積100m²超の一戸建てが約2,400万円で購入できる価格の安さが支持を集めた。2位の「大網」や6位「茂原」、10位「東金」など千葉エリアが上位を占めており、都心から離れた郊外へ移住するスタイルが定着しつつある。

一方で、3位には都心へのアクセスが良く、落ち着いた住環境と割安感が評価された「大泉学園」がランクインした。4位の「八王子」やその周辺駅も、手頃な価格帯が魅力で根強い人気となっている。

今回のランキングは、利便性を追求するだけでなく、広々とした住空間と経済的なゆとりを優先する層の動向が顕著に読み取れる結果となった。都心勤務者にとっても、郊外の戸建ては賢い選択肢として再評価されている。