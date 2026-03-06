「加齢とともに眠りが浅くなる」は予防できる、30代からの睡眠の質の保ち方

年齢を重ねるにつれ、夜眠れなくなる――そんな話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。これはただの噂なのか、それとも医学的なメカニズムがあるのでしょうか。

今回は「年齢を重ねると、必要な睡眠時間は短くなる」という噂について、25歳から69歳までのマイナビニュース会員412名にアンケートを実施。その結果、60.7%の方が噂を信じていると回答しました。

回答者の声を見ると、「年齢を重ねて長い時間眠れなくなった」と自身の経験から噂を信じる方がいる一方、「いくつになっても必要な睡眠時間は変わらないのではないか」と考える方もいました。

では実際のところ、どうなのでしょうか。睡眠呼吸器科医の後平泰信先生にお話を伺ったところ、加齢とともに必要な睡眠時間は短くなるというのは「事実である」という答えが返ってきました。

年齢を重ねると深い睡眠の割合が減る

後平先生によると、睡眠時間は40代〜50代で約6.5時間、65歳以上になると約6時間と、年齢とともに短くなっていくそうです。

浅い睡眠の時間は生涯を通じてほぼ変わらない一方、深い睡眠の割合が減っていくとのこと。また、年齢を重ねるにつれ、夜中に目が覚める「中途覚醒」も増えやすくなるといいます。

深い睡眠の減少には、脳の構造の変化が関係しているそうです。年齢を重ねると、脳の前頭前野では神経細胞が少しずつ減り、脳自体が薄くなっていきます。その結果、ぐっすり眠っているときに現れる脳波が弱まり、深い眠りに入りにくくなると考えられています。

寝落ち・飲酒を控えて睡眠の質を高める

では、30〜40代のうちから睡眠の質を保つために、何ができるのでしょうか。後平先生が勧めるのが、寝落ちをしないことと、飲酒を控えることです。

寝落ちは脳が強制的にシャットダウンされるような眠り方のため、疲労感の原因になりやすいといいます。また、飲酒は一時的に眠気を引き起こすものの、中途覚醒の原因になりやすいため、控えることをおすすめします。

加齢とともに睡眠が変化するのは、自然なことです。だからこそ、今のうちから睡眠の質を意識した習慣を積み重ねていきましょう。

後平 泰信(ごひら やすのぶ) 循環器内科医。徳洲会グループで初期・後期研修を経て循環器内科に従事し、札幌東徳洲会病院では医長、部長を歴任。あわせて睡眠・無呼吸・遠隔医療センター長として、睡眠医療と遠隔医療の診療体制づくりにも携わる。現在は医療法人徳洲会 札幌もいわ徳洲会病院 病院長。専門は循環器内科を軸に、睡眠全般・睡眠時無呼吸症候群、内科診療、スポーツ医学、遠隔医療、地域医療など幅広い領域で臨床と医療連携に取り組む。

この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。