夢の注文住宅、価格高騰で9割が「妥協」したと回答。妥協ポイントTOP3は「エリア」「間取り」、もう1つは？

SEP. 16, 2025 10:53
Text : フォルサ
建築市場は9月12日、「戸建て住宅検討者の住宅購入に関する実態調査」の結果を発表した。同調査は8月26日～28日、戸建て住宅の購入を検討している一都三県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に在住の男女302名を対象に、インターネットで実施した。

  • Q1.あなたは現在、どのようなタイプの戸建て住宅を検討していますか

    Q1.あなたは現在、どのようなタイプの戸建て住宅を検討していますか

現在、どのようなタイプの戸建て住宅を検討しているか尋ねたところ、64.6%が「注文住宅(自分たちの希望に沿って建築する住宅)」、21.2%が「建売住宅(すでに完成済み、もしくは間取りが決まっている住宅)」と回答した。

注文住宅の購入を検討している理由で多かったのは、「間取りやリビング・キッチンなどの内装を自由に選びたい」(78.5%)、「家族構成やライフスタイルに合わせたい」(47.7%)となっている。特にこだわりたいポイントのTOP3は、「間取り(生活動線・部屋数など)(56.9%)、「デザイン・外観」(33.3%)、「立地・エリア」(31.8%)だった。

  • Q2.あなたが注文住宅の購入を検討している理由を教えてください

    Q2.あなたが注文住宅の購入を検討している理由を教えてください

注文住宅の検討において感じている課題について聞くと、最も多い回答は「予算を超えてしまう」(46.7%)で、「相談・打ち合わせの手間がかかる」(42.6%)、「情報収集や比較検討に時間がかかる」(42.1%)が続いた。

  • Q4.注文住宅の検討において、どのような課題を感じていますか

    Q4.注文住宅の検討において、どのような課題を感じていますか

当初希望していた内容から「妥協した」「妥協しそうだと感じている」ポイントは、「立地・エリア」(36.4%)が最も多く、次いで「間取り(生活動線・部屋数など)」(33.8%)、「デザイン・外観」(32.3%)となった。

  • Q5.当初希望していた内容から「妥協した」または「妥協しそうだと感じている」ポイントがあれば教えてください

    Q5.当初希望していた内容から「妥協した」または「妥協しそうだと感じている」ポイントがあれば教えてください

現在相談しているハウスメーカーや工務店以外の会社に、乗り換えたいと思ったことがある割合は63.9%だった。その理由のTOP3は、「希望していたデザインや間取りに対応してもらえなかった」(44.6%)、「打ち合わせや相談の進め方に不安があった」(44.6%)、「提示された見積もりが予算とかけ離れていた」(41.5%)だった。

  • Q7.今のハウスメーカーや工務店に相談する中で、「他の会社に乗り換えたい」と感じたのは、どのような場面・理由ですか

    Q7.今のハウスメーカーや工務店に相談する中で、「他の会社に乗り換えたい」と感じたのは、どのような場面・理由ですか

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

