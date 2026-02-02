集中シーンに寄り添う「フォーカスドリンク」登場 - 東大との研究開発で新たなアミノ酸組織発見

And Theは、東京大学農学生命科学研究科応用生命化学専攻との共同研究により開発した新アミノ酸組成「ヌートロアミノ」(特許出願中)を配合した、思考のコンディショニングや集中シーンに寄り添う“フォーカスドリンク”「NEWTRON」を、1月26日より、Amazon、楽天市場、TikTok Shopにて販売開始した。

「NEWTRON」は、「知的パフォーマンスの向上」をコンセプトに、And Theが東京大学と共同研究を重ね開発した、今までにない機能性飲料“フォーカスドリンク”。

フォーカスドリンクとは、従来の“エナジードリンク”とは全く異なる、「思考・集中・創造のパフォーマンス」にフォーカスした新領域の飲料。

集中モードに入りたい時やクリエイティブな時間を楽しみたい時など、思考を切り替えたいシーンに寄り添うことを意識して設計。知的な活動に向き合う時間を心地よく支え、没入感のあるひとときを提案する。

同商品は、脳に関する研究分野で注目されている「ヌートロピック(Nootropic)」という考え方に着想を得て、成分特性や研究報告を参考に配合設計を行なっている。

ヌートロピック市場が急速に拡大している背景には、リモートワークや副業の浸透により、世間が個人の知的生産性をより重視する時代へシフトしていることにある。そこで、現代人の思考や気分の切り替えに寄り添う機能性飲料「NEWTRON」を開発した。

特に、日本初の組成成分として配合された、4種のアミノ酸「ヌートロアミノ」は、東京大学との共同研究により開発。マウスを用いた試験において認知に関するスコアの変化が報告されている。「ヌートロアミノ」を含む機能性飲料の商品化は、同製品が日本初となる。

その他、冴え渡る感覚(カフェイン)と、穏やかな安らぎ感(テアニン)を絶妙なバランスで配合。栄養を効率よく循環させる設計で、勉強に集中したいとき、仕事のパフォーマンスを上げたい時、読書に没頭したい時など、集中の求められるさまざまなシーンで、良質な集中時間が得られる。

同社は、今後も日常的な継続摂取により脳機能の低下を防ぐサプリメントや、持ち運びに便利なスティックゼリータイプの「NEWTRON」の開発も予定しているほか、目的やライフスタイルに応じた有用成分を組み合わせるカスタムドリンクの提供も計画中。