『うる星やつら』諸星あたるの家、今なら約9,000万円…住宅ローンは「月24万円」の物件に

「うる星やつら」に登場する、主人公・諸星あたるの自宅。作中ではごく普通の一戸建てとして描かれていますが、もしこれを現在の東京都内で購入すると、一体いくらになるのでしょうか。作品当時と現在の土地・建物価格を比較し、さらに住宅ローンを組んだ場合の返済額まで試算してみました。

あたる家は昭和期の典型的な一戸建て

高橋留美子氏によるラブコメディ漫画「うる星やつら」は、1978年から「週刊少年サンデー」で連載が始まりました。主人公の高校生・諸星あたると宇宙人の少女・ラムを中心に、ドタバタな日常を描いた作品で、テンポのよいギャグや個性あふれるキャラクターが大きな魅力です。

また、物語には随所にシリアスな場面も織り交ぜられており、笑いとのバランスのよさも多くの支持を集めました。1980年代のアニメ化を機に、国民的な人気作品として広く知られるようになります。

作中の時代設定は、連載開始当時の1970年代後半から1980年代初頭。家庭の黒電話やブラウン管テレビ、学校生活の描写などからも、当時の空気感が色濃く伝わってきます。

原作漫画におけるあたるの住まいは、「東京都練馬区大泉学園町」をモデルにしているといわれていますが、作中に登場する「友引町」は実在しない架空の町です。ラムも居候のような形であたる家に出入りし、物語の多くがこの場所を中心に展開されます。

両親とともに3人(ラムも含めると4人)で暮らすその住まいは、昭和期の典型的な木造一戸建て住宅です。間取りは4LDK程度で、1階に居間や台所、2階にあたるの自室や両親の寝室がある構成と考えられます。延べ床面積は100〜120㎡、敷地面積は150〜200㎡ほどと想定され、当時としては標準的な郊外住宅といえるでしょう。

あたる家を作品当時と現在で試算したら

そんなあたる家ですが、作品当時と現在とでは、土地や建物の価格はどのくらい違うのでしょうか。まずは作中の時期を1980年、家の所在地を東京都練馬区大泉学園町と仮定し、当時の土地価格を試算してみます。

1980年の大泉学園町の公示地価平均(住宅地)は、1㎡あたり約18万9,000円とされています。あたる家の敷地面積を180㎡(約54坪)とすると、土地価格は「18万9,000円×180㎡＝3,402万円」となります。

次に、建物価格については、現在の注文住宅の平均的な建築費をもとに推定します。あたる家の延べ床面積を110㎡(約33坪)と仮定すると、建築費の目安は約3,700万円となります。建築工事の価格変動を数値化した指標を「建築費指数」といいますが、この長期推移を見てみると、1980年ごろの水準は現在のおおよそ45%とされています。

これを用いて現在の建築費を当時の水準に換算すると、「3,700万円×45%＝1,665万円」となり、あたる家の建物価格は約1,665万円と推定できます。土地価格と合わせると、1980年当時のあたる家は「3,402万円＋1,665万円＝5,067万円」となります。

続いて、現在の価格を試算してみます。まず土地価格については、2025年の大泉学園町の公示地価平均(住宅地)である1㎡あたり約29万3,000円を用います。あたる家の敷地を180㎡(約54坪)とすると、土地価格は「29万3,000円×180㎡＝5,274万円」です。

建物価格については、延べ床面積110㎡の建築費の目安である約3,700万円をそのまま用います。土地と建物の価格を合わせると、現在のあたる家は「5,274万円＋3,700万円＝8,974万円」と試算できます。

現在のあたる家の価格を試算

作品当時のあたる家は、土地と建物を合わせて約5,067万円ですから、40年以上経ち、住宅価格はおよそ1.8倍も上昇していることがわかります。

現在のあたる家を住宅ローンで購入したら、返済額は?

では、住宅ローンを組んで現在のあたる家(土地＋建物で約8,974万円)を購入したら、毎月の返済額はいくらになるのでしょうか。頭金を2割(約1,795万円)用意し、残り8割の約7,179万円を住宅ローンで借り入れると仮定します。その他の条件は、以下のように設定しました。

・金利タイプ: 全期間固定金利(フラット35など)

・金利: 2.08％

・返済期間: 35年

・ボーナス払い: なし

この場合、毎月の返済額は約24万1,000円となります。年間では約289万円の返済となり、一般的な会社員世帯にとっては、かなり重い負担といえる水準です。郊外の「ごく一般的な一戸建て」であっても、現在では高い住宅コストを背負うことになる現実が浮かび上がります。

昭和と現在で変わる住宅の価値

今回のシミュレーションから、あたる家のような標準的な一戸建てでも、現在は土地・建物ともに大きなコストがかかることが見えてきました。昭和期には比較的手の届きやすかった郊外住宅が、今では高額な買い物となっており、住宅を取り巻く環境が大きく変化していることを実感させられます。

※本記事の試算は、統計データをもとにした簡易的な計算によるものです。金額や返済額はすべて概算であり、正確な数値ではありません。また、作品設定に基づく架空のシミュレーションのため、実際の不動産価格や住宅ローン条件とは異なる場合があります。