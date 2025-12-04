公平どころか“トラブルの元”にしかならない「共有名義」、専門家が断言する致命的リスク

共有名義は“公平”に見えて、じつはリスクが多い

自宅を夫婦や親子で共有名義にする理由は、「公平に見えるから」、「節税になると思った」、「将来の相続を考えて」、「住宅ローンが通りやすくなるから」など、どれも一見“正しい”ように思えます。

しかし、実務の世界では、共有名義は「トラブルが発生しやすい不動産所有形態」として扱われています。

問題は、共有という仕組みが、税務上の落とし穴、法律上の管理・意思決定の制約、相続による持分細分化といった複合的なリスクを生む点にあります。

本稿では、共有名義に関連する誤解をなくし、将来的に困らないためのポイントを整理します。

税務上のデメリット - “贈与扱い”と“申告漏れ”の落とし穴

共有名義で最も誤解が多いのが、税務上の扱いです。「名義＝登記簿上の共有持ち分」ではなく、税務では“実質的な出資割合”を見ます。

出資割合と持分割合が一致しないと「贈与」と判断される

購入資金：夫 8割、妻 2割

登記持分：夫 5割、妻 5割

この場合、妻の持分5割のうち「本来2割までしか負担していない」ため、原則として差額の3割について夫から妻への贈与とみなされます。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除などの特例や贈与税の非課税枠を適用していない場合は、贈与税や相続税の税務調査で指摘を受ける典型例です。

住宅ローン控除が想定どおり使えない場合がある

返済していない人は控除不可

土地・家屋の持分とローン残高の割合が一致しないと按分計算が必要

実質的に住んでいないと控除自体が適用不可

など、想定通りに控除ができないケースが散見されます。

相続時に「誰の財産か」が曖昧だと申告漏れの可能性

共有名義でも、実質的な出資者・管理者が誰だったかによって、相続税の取り扱いが変わります。固定資産税の負担、ローン返済者、家賃収入の受取が実態と一致していないと、申告漏れ扱いになることもあります。

法律上のデメリット - 共有名義の本質的な“意思決定の難しさ”

共有名義は、民法に基づく「使用・管理・変更・保存」のルールに縛られます。これらは条文上、明確に区分されており、意思決定方法も異なります。

以下では、民法の用語と条文に従い、共有名義が抱える問題を整理します。

共有者の増加・持分の細分化(相続による複雑化)

共有名義の本質的なリスクは、相続を経ることで共有者が増加し、持分が細分化していく仕組みに内在しています。

【相続発生前】夫：1/2、妻：1/2

【相続発生後】 妻・子A・子Bで夫の1/2を相続(法定割合)

→ 妻：3/4(＝1/2＋1/4)、子A：1/8、子B：1/8

共有者が2名から3名へと増えます。さらに、子Aが死亡した場合には、Aの配偶者や子どもが相続人となり、ねずみ算式に共有者が増加する可能性があります。

共有者が増えるほど、後述する「変更・管理・使用・保存」の意思決定が著しく難しくなります。

変更行為

民法251条は、「共有物の変更は、共有者全員の同意が必要」と定めています。条文が指す「変更」は、建替え・増改築・解体、造成工事の用途の変更、長期の賃貸借契約など、共有物の形状・効用に著しく影響する行為です。また、処分行為(売却・担保権設定)も含まれます。

つまり、共有者が3名、4名、5名と増えれば、1名でも反対すれば何もできなくなるため、“凍結不動産化”しやすい最たる原因です。

管理行為

民法252条第1項は、「共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分価格の過半数で決める」と定めています。

「管理行為」に該当する典型例は、外壁塗装、屋根や外構の修繕、宅地の整地、短期の賃貸借契約など、“共有物の重要部分に関する通常の管理”です。

しかし実際の場面では、修繕費を支払いたくない共有者や「自分は使わないから」と反対する共有者などが出現することが多く、過半数の賛成が得られず、建物が劣化し続けるケースが後を絶ちません。

使用行為

民法249条は、「各共有者は、その持分に応じた範囲で、共有物の全部を使用できる」と定めています。

重要なのは、“全部を使えるが、排他的に独占してはならない”という点です。

典型的なトラブルの例

使用に関する紛争は、共有名義で最も多く、感情的対立を招きやすい領域です。

保存行為

民法252条第5項には、保存行為(＝現状維持のための必要最小限の行為)は、共有者単独で行うことができるとされています。例えば、雨漏りの応急処置、倒壊の危険がある部分の補修、不法占拠者に対する明渡請求などです。

しかし、実務では次のような問題が生じます。

「勝手に工事された」と共有者間で争いになる

保存行為の範囲を超え、「管理行為」か「変更行為」だと主張される

費用負担の按分で揉める

後日の修繕内容の責任論で衝突

法律上は単独で可能でも、現実には共有者同士の信頼関係がないと紛争化しやすいのが特徴です。

共有名義はなぜトラブルを生むのか?

理由は構造的です。

(1) 相続で持分が細分化する

(2) 時間の経過で共有者が増える

(3) 共有者の生活環境・価値観が異なる

(4) 意思決定に“全員一致”を必要とする場面が多い

(5) 共有者の中に面識のない人がいる、所在不明の人がいる

(6) 後日感情のもつれが生じるかもしれないという心理的ブレーキ



結果として、「誰も何も決められない不動産」になってしまうリスクが大きいのです。

相続人が複数いる

将来売却する可能性がある

家族関係があまり円滑でない

管理費・修繕費の負担が不透明

二次相続まで見据えたい

これらに当てはまる場合、共有名義は高リスクで、避けたほうがよいでしょう。

共有名義にせざるを得ない場合の“安全策”と既になってしまった場合の解決策

どうしても共有名義にしなくてはならない場合は、まず共有契約書(合意書)を締結して使用収益の方法と管理方法、修繕費・管理費等の費用負担、そして売却・賃貸時のルールを明文化します。次に資金の流れを記録して、贈与税リスクを除去し、遺言や家族信託などで次世代への承継ルートを確定しておくことが欠かせません。

既に共有名義となってしまっている場合には、共有状態のまま「放置」することが最も危険です。

共有持分の買い取り(共有者間売買)

共有不動産全体の売却

共有契約書(合意書)の締結

の3点を行ってください。特に、相続が発生し、あるいは共有持分を譲渡することによって、面識のない第三者が共有者になったり、所在が分からない状況になったりすると、事態は深刻化します。その前に、しかるべき対策を取っておくべきです。

共有名義は、見た目の“公平さ”とは裏腹に、税務・法律・相続の面で多くの落とし穴を抱えています。

税務：贈与認定・控除不適用・申告漏れリスク

法律：管理・修繕・売却が共有者の同意が得られず進まない

相続：持分細分化で意思決定不能に陥る

こうしたリスクを防ぐには、単独名義を基本とし、やむを得ず共有にする場合もルールを必ず設けることが重要です。