ポーターとBUZZ RICKSON'Sがコラボ、MA-1に「タンカー」素材を融合した特別モデル

吉田カバンは創業90周年を記念し、フライトジャケットブランドのBUZZ RICKSON'Sと協業したコラボレーションアイテム「BUZZ RICKSON'S × PORTER」を12月24日に発売する。フライトジャケットの象徴であるMA-1をベースに、PORTERを代表する「タンカー」シリーズの素材と思想を融合させた、数量限定のアニバーサリーモデルだ。

MA-1の意匠を「着る道具」として再構築

吉田カバン創業90周年プロジェクトの第9弾として登場する本作は、1993年に誕生したBUZZ RICKSON'Sが追求してきたフライトジャケットの歴史性と、PORTERが培ってきたバッグづくりの機能美を一着に落とし込んだ意欲作となる。

ベースとなるのは、フライトジャケットの代名詞ともいえるMA-1。表地には、PORTER「タンカー」シリーズで採用されている、世界で初めて量産化に成功した100%植物由来ナイロンを使用した。

左袖に配されたシガレットポケットは、意匠をそのままにPORTERのウォレットで表現。着脱可能な仕様とすることで、「着る」「持つ」を横断する同コラボならではのギミックに仕上げた。

中綿には、3M社が開発した「シンサレートTM 高機能中綿素材」を採用。軽量でありながら保温性に優れ、タウンユースから真冬の外出まで対応する実用性も確保している。

ライニングには、かつてのフライトジャケットに見られた「トラベリングマップ」をモチーフにしたプリントを採用。90周年という節目にふさわしい、遊び心とピースフルなメッセージを込めたオリジナルデザインとなっている(柄配置はランダム)。

さらに、未着用時に背負うことができる着脱式ストラップや、袖部分のマチ拡張ファスナーなど、吉田カバンらしい機能的なディテールも随所に盛り込まれている。フロントはファスナーとスナップボタンの2WAY仕様で、留め方によってシルエットの変化も楽しめる。

限定カラー含む4色展開、完全数量限定

カラーはSAGE GREEN、BLACK、IRON BLUEに加え、リミテッドカラー「COYOTE」を用意。サイズはS～XLの展開となる。

本アイテムには90周年限定タグを縫い付けたオリジナル巾着が付属。完全数量限定で、在庫がなくなり次第終了となる。

発売日は2025年12月24日。PORTER flagship store、PORTER GINZA、PORTER EXCHANGE、KURA CHIKA by PORTER HONG KONG(HARBOURCITY)、KURA CHIKA by PORTER TAIWAN、PORTER KOREA（APGUJEONG）、吉田カバンオフィシャルオンラインストア、END.のみの限定販売。オンラインストアでは正午頃から発売する。

90周年アイテム続々

今年創業90周年を迎える吉田カバン。PORTERブランドのFREE STYLE「TURQUOISE」や日本を代表する自転車メーカーKUWAHARAの「KUWAHARA K-ZERO」をポーター仕様にカスタマイズしたスペシャルモデル、Dysonとのコラボレーションアイテムや「TANKER COYOTE」など、周年を記念するアイテムが続々登場している。

広報担当者によれば、記念企画は今年限りではなく、来年以降も周年アイテムの発売を控えているという。いずれも発売後すぐに完売するケースが目立つなど、その注目度は非常に高い。今後も引き続きチェックしておきたいところだ。