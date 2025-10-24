マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
吉田カバン「PORTER」とダイソン「OnTrac」がコラボ！ 特別デザインのショルダーバッグとヘッドホンを見てきた

OCT. 24, 2025 17:15
Text : 林利明
吉田カバンの「PORTER（ポーター）」ブランドと、ダイソンのヘッドホン「OnTrac」がコラボレーション。特別にデザインされた「PORTER / TANKER」ショルダーバッグと「OnTrac」がセットになった「Dyson OnTrac｜PORTER limited-edition headphones and shoulder bag」が登場する。

発売は2025年12月を予定。全世界で限定380セット（シリアルナンバー入り）、価格は11万8,690円だ。正式なグローバルローンチを前に、以下の概要にて2日間のみ先行販売を実施する。販売個数は未定だが、実用性もコレクション性も抜群のこのアイテム、気になったらぜひ会場を訪れてみてほしい。

  • Dyson OnTrac｜PORTER limited-edition headphones and shoulder bag

    Dyson OnTrac｜PORTER limited-edition headphones and shoulder bag

「Dyson OnTrac｜PORTER limited-edition headphones and shoulder bag」先行販売

  • 期間：2025年10月24日～25日の2日間（10月24日は関係者のみ、10月25日は一般来場可）
  • 会場：ドーバー ストリート マーケット ギンザ（東京都中央区銀座6-9-5 ギンザコマツ 西館）
  • 営業時間：11時～20時

コラボレーションならではの演出

今回、メディア向けに公開された実物の「Dyson OnTrac｜PORTER limited-edition headphones and shoulder bag」を見ることができたので、写真とともに紹介しよう。

まずは「PORTER / TANKER」ショルダーバッグだが、ネイビーを基調とした本体にオレンジやイエローの差し色が華やか。TANKERのレギュラーシリーズとはまた違った雰囲気だ。

ショルダーストラップの部分にはOnTracを固定して持ち運べる「リング」があり、フロントポケットはファスナーで開閉。これらは今回のコラボレーションモデルだけの仕様だ。内部には、吉田カバンの「90周年」ロゴ、ダイソンと吉田カバンのロゴがあしらわれている。また、OnTracのコラボレーションモデルを描いたイエローの巾着も付属する。

ダイソンのOnTracは、優れたノイズキャンセリング機能を搭載するワイヤレスタイプのヘッドホン。もともと、カラフルなイヤークッションやアウターキャップを追加してカスタマイズできるのだが、今回はもちろん「PORTER」仕様。アウターキャップには「ポーターくん」が描かれ、イヤークッションはTANKERといえばのセージグリーンとレスキューオレンジの組み合わせだ。

  • OnTrac用のオプション

    OnTrac用のオプション

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

