「PORTER EXCHANGE 京都」がオープン、ししおどしに京畳など和を感じさせる空間に

今年創業90周年を迎えた吉田カバンは10月6日、京都・二年坂に新たなコンセプトストア「PORTER EXCHANGE 京都」をオープンした。

「PORTER EXCHANGE」は、PORTERを代表するシリーズ「TANKER」と、PORTER EXCHANGE限定シリーズ「PX TANKER」を取り揃えた吉田カバンのコンセプトストア。

東京・大阪に次ぐ3店舗目の京都では、ししおどしに京畳、御影石や竹などを用いた上品で和の趣を感じさせる空間を作り上げた。

PORTER EXCHANGEの最大の特徴である大きなテント什器は、テントフレームを「竹」に、テントカバーを「蚊帳」でアレンジ。京都店ならではのPORTER EXCHANGEの雰囲気を演出した。

店内には中庭を設け、水の流れや滴る音、ししおどしといった"庭の自然音"をBGMとして用い、提灯の優しい明かりとともに静穏さを感じられる空間に整えた。

庭の中心には京都の鞍馬地域で産出される本鞍馬石(ほんくらまいし)を用いた蹲(つくばい)、その周囲には岐阜の美濃石を使用した台石や縁石を配置。

壁面には国産の杉皮、庭には山苔・這苔・カモジゴケの3種の苔を使用しており、「音」「石」「苔」がこの庭の見どころとなっている。