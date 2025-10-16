ダイニチ工業、フルーティーな酸味と深いコクの2種類を抽出できる新型コーヒーメーカーを今冬発売

加湿器や石油ファンヒーターで国内トップシェアを誇るダイニチ工業は、本格的なコーヒーメーカー「MC-SVD40A」を自社ECサイト「ダイニチWebshop」において12月24日に発売する。

名店のバリスタ2名が抽出モードを監修

「MC-SVD40A」はフルーティーな酸味が特徴の「ニューウェーブ」と深煎りの「クラシック」という2つの抽出モードを1台で再現できる。開発担当者がいくつもの名店を巡って監修者を探し、ニューウェーブモードは代々木にあるスペシャリティコーヒー専門店「Brewman Tokyo」のバリスタ・小野光氏が、クラシックモードは渋谷の名喫茶店「茶亭 羽當（はとう）」のバリスタ・天野大氏が、それぞれ監修を行うことになった。

ニューウェーブモードでは浅煎り豆の酸味と香りを鮮やかに引き出し、クラシックモードでは喫茶店で味わうような濃厚で落ち着いた味わいを楽しめる。家庭用コーヒーメーカーでこの2つのモードを両立している製品はほとんどないという。

試作を重ね、味のバランスを崩さない抽出方法を開発

開発担当者が最も苦労したのは、ハンドドリップならではの「回しかけ」を機械でどう再現するかという点だった。固定式ノズルではお湯のあたり方にムラが出て、味のバランスが崩れやすく、渋みも出てしまったという。そこで採用したのが、「回転式ノズル」と「二重吐水構造」だ。

内側と外側でお湯の流量を変え、蒸らしと抽出を同時にコントロールすることで、豆の層を崩さずに成分をむらなく引き出せるようになった。回転速度やお湯の出るタイミングを調整するため、監修者に相談しながら、数十回にもおよぶ試作を重ねたという。

2人のバリスタによる抽出スタイルはまったく異なり、当初は「どちらか一方に絞る」案もあった。しかし最終的には、両方の味を1台で楽しめるようにする方針を選んだ。

「味の方向性が正反対だからこそ、1台で再現する意味があると思いました」（開発担当者）

生活になじむ洗練されたデザイン

操作はとてもシンプル。水をタンクに入れ、抽出モードと豆の焙煎度を選ぶだけ。すべての組み合わせで試験を重ね、それぞれに最適な抽出を実現したという。

デザインは直線的でシャープな印象に統一しつつ、黒をベースにボトルと透明タンクを組み合わせ、重さを感じさせないことを意識している。透明タンクには、同社の加湿器開発で培った「水を美しく見せる」技術が活かされている。デザインを手がけたのは加湿器と同じデザイナーだ。

「家電としての存在感と、キッチンインテリアへの調和を両立させました」（開発担当者）

販売価格は税込49,830円。家庭でのコーヒー需要は、コロナ禍以降も高い水準が続いている。外食や缶コーヒーの利用が減る一方で、自宅で「自分好みの一杯」を楽しむ人が増えているという。

家庭でも専門店の味を求める動きが広がる中、ダイニチ工業は「MC-SVD40A」の発売にあわせて、イベント出展や体験型のプロモーションを積極的に行っていく予定だ。