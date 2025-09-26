マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
セカンド冷蔵庫はデザインという選択肢も - アクアの家具冷蔵庫「LOOC」にしっとり落ち着いた新色マットブラック

Updated SEP. 26, 2025 15:18
Text : 林利明
アクアの「LOOC（ルーク）」は、「家具冷蔵庫」をうたう家電製品。2024年に最初のモデルが2色展開（グレージュウッド、ブラウンウッド）で登場したが、今回、新色となるマットブラックが加わった。発売は10月3日、価格はオープン、想定価格は7万1,500円となっている。

  • AQUA 2 ドア冷凍冷蔵庫 家具冷蔵庫「LOOC」（品番：AQR-FD7P）

    AQUA 2 ドア冷凍冷蔵庫 家具冷蔵庫「LOOC」（品番：AQR-FD7P）

コロナ禍が1つの転機でもあったのだが、近年は自宅のインテリアを大切にする家庭が増加中。住まい目線だとグレー基調のキッチンやバスルームなど、ダークカラーのインテリアもトレンドを形成している。また、巣ごもり需要・買いだめ需要によって、セカンド冷蔵庫／冷凍庫が流行、定着したことも記憶に新しい。

2台目以降を想定した小型の冷蔵庫／冷凍庫は各メーカーから発売されており、キッチン以外に設置することも見据えている。その中でもアクアのLOOCは「家具のようなデザイン」をコンセプトとした特徴的な製品だ。カラーリングをはじめとして、家具調の脚がキャビネットのようなたたずまいを演出している。

  • ハイタイプの脚（左）、ロータイプの脚（右）

新色のマットブラックはさまざまな空間に合わせやすく、汚れが目立ちにくくお手入れも楽。付け替え可能なハイタイプ／ロータイプの「脚」が付属し、ハイタイプはロボット掃除機を考慮した高さで設計したという。

冷蔵庫としては、日本では割と少数派のフレンチドア（観音開き）タイプ。向かって左側が冷凍室、右側が冷蔵室になっており、庫内は5段階の温度調節が可能（冷蔵室／冷凍室を同時に調整）。ガラス棚の高さ位置も変えられるため、背の高いビンやボトルなども収納できる。

定格内容積は冷蔵室が44L、冷凍室が28L、食品収納スペースの目安は冷蔵室が33L、冷凍室が23L。運転音を約21dBにおさえているため、リビングや寝室にも置きやすいだろう。約21dBというのは、寝息程度の静けさとされる。本体サイズは幅600mm×奥行き450mm、高さはハイタイプ脚で913mm、ロータイプ脚で820mmだ。

  • グレージュウッド

  • ブラウンウッド

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

